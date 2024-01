Cyclone Belal  : passage en alerte violette à 6h ce lundi

La Réunion est en alerte rouge depuis 20h ce dimanche 14 janvier 2024. Le préfet a décidé dans la nuit d'un passage à l'alerte violette dès 6h ce lundi matin, en raison de l'intensification de Belal. Toute la population restera confinée jusqu'à nouvel ordre, le temps pour le cyclone de s'éloigner de l'île. Mais nous n'en sommes pas encore là. Ce lundi matin, le système est positionné à moins de 145 km des côtes. Il va encore se rapprocher et , selon Météo France, frapper l'île quasiment de plein fouet l'île entre 7h et 9h. Ce cyclone qui "va marquer l'histoire cyclonique de l'île" notent les météorologues, va générer des vents pouvant dépasser les 250 km/h, des pluies torrentielles et une houle très importante. Suivez notre direct (Photo rb/www.imazpress.com et capture d'écran www.mtotec.com)

Belal a effectué un virage vers le sud-est ce dimanche soir et a repris son intensification, ce qui pourrait le conduire à aborder la Réunion "pas loin du stade de cyclone tropical intense" selon Météo France.

"Les prévisions de trajectoire confirment une forte probabilité que le centre du système passe directement sur la Réunion ou à proximité immédiate au cours des prochaines 18 heures. Une telle menace n'avait pas été connue depuis le cyclone Firinga" ajoute le centre.

Dans ce contexte, un peu après minuit, la préfecture a annoncé un passage en alerte violette. "Au regard des prévisions météorologiques actuelles, le mur de l’œil du cyclone Belal devrait arriver par le Nord-Ouest de l’île de La Réunion entre 7h et 9h du matin ce lundi. Cela impliquera des vents dépassant probablement les 200 km/h" a communiqué la préfecture.

Le système circulera ensuite sur le reste de l’île en matinée, avec des conditions météorologiques toujours intenses.

Le préfet de La Réunion déclenchera le niveau d’alerte violette, le plus haut niveau, à partir de 6h du matin ce lundi 15 janvier et jusqu’à nouvel ordre. "Cet horaire pourra être modifié si les conditions météorologiques évoluent" ont précisé les autorités.

Le passage en alerte violette implique un confinement strict de l’ensemble de la population, y compris des services de secours et de sécurité et tous les agents mobilisés à la gestion de crise (seuls autorisés à se déplacer sous l’alerte rouge). Toute circulation est formellement interdite pour quelque cause que ce soit et jusqu’à nouvel ordre.

- Alerte violette... restez confinés -

Un confinement annoncé vec "obligation absolue de confinement", rappelle le préfet de La Réunion. "S'éloigner des ouvertures, utiliser les téléphones qu'en cas de nécessité, se préparer à des coupures, se tenir informé."

"Je nous invite à nous méfier du passage de l'oeil", déclare Jérôme Filippini. "À ce moment-là, il ne faut pas imaginer que l'alerte est terminée et rester à l'abri chez soi".

Le préfet appelle l’ensemble de la population à se préparer. "Je me confine dans un abri sûr".

Pendant le passage du cyclone, il est important pour sa sécurité de suivre ces recommandations :

- Ne pas sortir ;

- S’éloigner des ouvertures pour éviter les projections de verre en cas de bris ;

- Rester calme, ne pas paniquer ;

- N’utiliser le téléphone qu’en cas d’absolue nécessité ;

- Se préparer à subir des coupures d’électricité et d’eau potable ;

- Se tenir très régulièrement informé de la situation météorologique et suivre scrupuleusement les consignes officielles (privilégier radio à piles) ;

- Si la maison commence à se dégrader voire à s'effondrer, se protéger éventuellement sous des matelas ou chercher refuge sous un meuble robuste (table, lit,...) ;

- Se méfier du passage de l'œil : si l'œil (qui est la zone de calme relatif située au centre du cyclone) passe sur l'île, ne pas se laisser tromper par l'amélioration temporaire des conditions météorologiques ;

- Si l’habitation ayant trop souffert, n'offre plus un abri suffisant, chercher refuge le plus près du domicile et rester le moins possible dehors.

La population est informée que, durant cette phase, il n’y plus de possibilité de secours immédiat.

Ouverture des centres d’hébergement et des centres de vie :

Les personnes ne pouvant trouver un abri sûr doivent s’orienter vers un centre d’hébergement.

Les malades autonomes, mais qui ont besoin d’électricité pour assurer la continuité de leurs soins, peuvent se rendre dans l’un des 6 centres de vie.

Retrouvez la liste des centres de vie et d’hébergement à cette page.

La préfecture qui a également ouvert une cellule d'informationnau 09.70.80.90.40. Cela en plus des numéros d'urgence : 15, 17 et 18

- Vigilance fortes pluies et orages et vagues submersion -

Ce samedi 13 janvier 2024, Météo France Réunion a placé l'ensemble de La Réunion en vigilance orange fortes pluies.

Une vigilance orange vent fort est également en vigueur sur l'ensemble de la Réunion.

Météo France lance également une vigilance jaune vague submersion sur les zones Est, Nord-Est, Nord et Nord-Ouest soit entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe des Cascades en passant par Saint Denis. Ainsi qu''une vigilance jaune pour la zone de la Pointe des Aigrettes à la Pointe des cascades au Sel.

La houle cyclonique liée au système Belal touche les côtes de la Réunion dès la nuit prochaine vers des vagues moyennes de l'ordre de 2m50. Elles grossissent au fur et à mesure de la journée pour atteindre 3m avant la mi-journée, puis 4 à 5m en fin de journée ou soirée. Le littoral concerné par cette forte houle cyclonique va de la Pointe des Aigrettes à la Pointe des cascades en passant par Saint-Denis et dans une moindre mesure la côte entre la pointe des Aigrettes et la Pointe au Sel.

- Un cyclone qui va marquer l'histoire de La Réunion -

"Les prévisions restent inquiétantes pour La Réunion avec un système qui demain va nous intéresser directement avec, si les prévisions se confirment, un passage de l'oeil du système sur l'île ou à proximité immédiate", précise Sébastien Langlade, responsable de la prévision à Météo France Réunion.

Mais "il faut s'attendre à un impact très sensible de ce système et un impact comparable à Firinga en 1989 ou Jenny en 1962 pour trouver un point de référence", prévient-il.

"Belal prend le chemin d'un cyclone qui pourrait marquer l'histoire de La Réunion."

