Alerte violette : plus personne ne sort !

Le préfet de La Réunion déclenchera le niveau d’alerte violette, le plus haut niveau, à partir de 6h du matin ce lundi 15 janvier et jusqu’à nouvel ordre. Cet horaire pourra être modifié si les conditions météorologiques évoluent. Cela implique un confinement strict de l’ensemble de la population, y compris des services de secours et de sécurité et tous les agents mobilisés à la gestion de crise (seuls autorisés à se déplacer sous l’alerte rouge). Toute circulation est formellement interdite pour quelque cause que ce soit et jusqu’à nouvel ordre (Photo : rb/www.imazpress.com)

Un confinement annoncé vec "obligation absolue de confinement", rappelle le préfet de La Réunion. "S'éloigner des ouvertures, utiliser les téléphones qu'en cas de nécessité, se préparer à des coupures, se tenir informé."

"Je nous invite à nous méfier du passage de l'oeil", déclare Jérôme Filippini. "À ce moment-là, il ne faut pas imaginer que l'alerte est terminée et rester à l'abri chez soi".

Au regard des prévisions météorologiques actuelles, le mur de l’œil du cyclone BELAL devrait arriver par le Nord-Ouest de l’île de La Réunion entre 7h et 9h du matin ce lundi. Cela impliquera des vents dépassant probablement les 200 km/h. Le système circulera ensuite sur le reste de l’île en matinée, avec des conditions météorologiques toujours intenses.

La population est informée que, durant cette phase, il n’y plus de possibilité de secours immédiat.

Pendant le passage du cyclone, il est important pour sa sécurité de suivre ces recommandations :

- Ne pas sortir ;

- S’éloigner des ouvertures pour éviter les projections de verre en cas de bris ;

- Rester calme, ne pas paniquer ;

- N’utiliser le téléphone qu’en cas d’absolue nécessité ;

- Se préparer à subir des coupures d’électricité et d’eau potable ;

- Se tenir très régulièrement informé de la situation météorologique et suivre scrupuleusement les consignes officielles (privilégier radio à piles) ;

- Si la maison commence à se dégrader voire à s'effondrer, se protéger éventuellement sous des matelas ou chercher refuge sous un meuble robuste (table, lit,...) ;

- Se méfier du passage de l'œil : si l'œil (qui est la zone de calme relatif située au centre du cyclone) passe sur l'île, ne pas se laisser tromper par l'amélioration temporaire des conditions météorologiques ;

- Si l’habitation ayant trop souffert, n'offre plus un abri suffisant, chercher refuge le plus près du domicile et rester le moins possible dehors.

L’alerte violette couvrira le passage de l’œil du cyclone, une zone de calme relatif situé au centre du cyclone. Il ne faut pas se laisser tromper par l'amélioration temporaire des conditions météorologiques et rester confiné.

L’agence régionale de santé de La Réunion tient à sensibiliser la population sur les risques liés à l’usage de groupes électrogènes en intérieur pour pallier les coupures d’électricité. L’intoxication au monoxyde de carbone peut être mortelle. Ce gaz, toxique, incolore et inodore, est responsable chaque année d’une centaine de décès en France.

- Ouverture des centres d’hébergement et des centres de vie : -

Les personnes ne pouvant trouver un abri sûr doivent s’orienter vers un centre d’hébergement.

Les malades autonomes, mais qui ont besoin d’électricité pour assurer la continuité de leurs soins, peuvent se rendre dans l’un des 6 centres de vie.

- Retrouvez ci-dessous la liste des centres d'hébergement

- Retrouvez ci-dessous l'ensemble des centres de vie - mis en place progressivement pour assurer la prise en charge des malades autonomes, mais qui ont besoin d’électricité pour assurer la continuité de leurs soins : se renseigner auprès de sa mairie.

Retrouvez la liste des centres de vie et d’hébergement à cette page.

- Activation de la cellule d’information du public : -

Pour répondre aux différentes interrogations de la population, le préfet de La Réunion active la cellule d’information du public (CIP) à partir de 14h ce dimanche.

- L'aéroport Roland-Garros fermé -

En raison des conditions météorologiques qui continuent de se dégrader, la société aéroportuaire informe les passagers que l’aéroport La Réunion Roland Garros est fermé depuis dimanche, 16 heures et ce jusqu’à nouvel ordre.

Les vols pour la journée de ce lundi 15 janvier 2024 sont annulés.

Pour toute information sur les reprogrammations des vols, nous recommandons aux passagers de se rapprocher de leur compagnie aérienne ou de leur agence de voyage.

- La route du Littoral totalement fermée à la circulation -

Sur la RN1 route du Littoral, en raison du passage du cyclone Belal, au vu de la dégradation du temps et de la présence d'une houle de plus en plus importante impactant les voies circulées, la route sera totalement fermée à la circulation jusqu'à nouvel ordre. Il est demandé aux usagers de ne sortir qu'en cas de nécessité absolu.

- Annulations, fermetures, interdictions -

• Saint-Denis

- Tous les espaces verts, parcs et zones de loisirs de Saint-Denis sont fermés et interdits d'accès jusqu'à nouvel ordre. Par mesure de sécurité, l'accès à l'ensemble du sentier littoral nord de Saint-Denis sera également interdit jusqu'à nouvel avis

- Le réseau Citalis informe sa clientèle que la ligne de téléphérique Papang à Saint-Denis restera fermée lundi 15 janvier, pour des raisons de sécurité. "En fonction de l’évolution des conditions météorologiques, la ligne Papang pourrait rouvrir courant de la semaine prochaine" indique Citalis

• Le Port

Tous les équipements sportifs et culturels, les jeux d’eau et le Parc boisé du Port sont fermés jusqu’à nouvel ordre, informe la commune portoise en demandant à la population de "rester vigilante et à se tenir informée de l’évolution de la situation"

• Saint-Paul

Tous les parcs, jardins et aires de jeux de Saint-Paul sont fermés jusqu'à nouvel ordre, indique la commune saint-pauloise. La baignade, des activités nautiques sur toutes les plages et de la circulation piétonne sur tout le littoral de la Commune de Saint-Paul ainsi que sur le Débarcadère sont également interdits jusqu'à nouvel ordre.

• Université

L'Université resetera fermée ce lundi 15 janvier dès 5h et ce jusqu’à nouvel ordre, pour l'ensemble de ses sites et campus :

- Campus du Moufia

- Site du Parc Technologique Universitaire

- Site de la Victoire

- Site de Bellepierre

-Campus du Tampon

- Campus de Terre-Sainte

- Site du Maïdo.

