Les quatre infos à retenir : européennes, droit de vote, météo et pétrels

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 20 avril 2024 : - Européennes : Raphaël Glucksmann veut "une Europe qui lutte pour le pouvoir d'achat" - "L'égale de l'homme": il y a 80 ans, les femmes obtiennent le droit de vote - Le nord et l'est de l'île en vigilance fortes pluies et orages cette nuit - Échouage de pétrels : le tribunal refuse la demande d'extinction de l'éclairage public à Cilaos

Européennes : Raphaël Glucksmann veut "une Europe qui lutte pour le pouvoir d'achat"

Le député européen, tête de liste PS-Place publique est en opération séduction à La Réunion. Ce samedi 20 avril 2024, le candidat aux élections européennes du 9 juin anime une réunion publique à la Nordev à Saint-Denis. En dynamique dans les sondages, il va devoir tenter d'attirer un électorat réunionnais, qui en 2019, ne lui avait pas donné ses faveurs. Plus de 2.000 personnes sont dans la salle.

"L'égale de l'homme": il y a 80 ans, les femmes obtiennent le droit de vote

"On est devenue l'égale de l'homme. A partir de ce jour-là, on a aussi été capables d'avoir des opinions politiques". Marcelle Abadie, 104 ans, se souvient de cet "événement", il y a 80 ans: le droit de vote accordé aux Françaises.

Le nord et l'est de l'île en vigilance fortes pluies et orages cette nuit

Cette nuit du dimanche 21 avril 2024 - à compter de 2 heures - le nord et l'est de l'île seront placés en vigilance jaune fortes pluies et orages. Si "'l'activité pluvio-orageuse se met en place à proximité de l'île (vers le nord et l'est)", elle devrait perdurer la journée de dimanche, indique Météo France. Une vigilance qui devrait prendre fin à la mi-journée.

Échouage de pétrels : le tribunal refuse la demande d'extinction de l'éclairage public à Cilaos

Ce samedi 20 avril, le tribunal de Saint-Denis a tranché. Il a décidé de rejeter la demande d'extinction totale de l'éclairage public sur la commune de Cilaos. 600… C'est pourtant le nombre total de pétrels de Barau échoués depuis le lundi 15 janvier, rien que pour la commune de Cilaos. Si le juge estime que "les mesures prises par la commune n’aient pas été suffisamment anticipées pour la saison d’envol 2024, la SEOR n’est pas fondée à soutenir que la commune de Cilaos n’a pris aucune mesure permettant de limiter l’atteinte aux pétrels de Barau."