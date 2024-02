Les quatre infos à retenir : Vigilance orange, cyberattaques, Mayotte, gouvernement

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 10 février 2024 : - Vigilance orange fortes pluies et orages dans l'est et le sud-est, vigilance jaune dans le nord - Cyberattaques : La Réunion s'organise pour protéger ses données sensibles - Gérald Darmanin et Marie Guévenoux à Mayotte pour préparer une opération Wuambushu 2 - Attal réunit son gouvernement pour fixer les "priorités" et le calendrier

Vigilance orange fortes pluies et orages dans l'est et le sud-est, vigilance jaune dans le nord



Ce samedi 10 février 2024, Météo France Réunion a publié un avis de vigilance orange fortes pluies et orages dans l'est et le sud-est à partir de 19h, vigilance jaune dans le nord de l'île



Cyberattaques : La Réunion s'organise pour protéger ses données sensibles



Viamedis, Almerys… ces deux opérateurs français de tiers payant ont été victimes à quelques jours d'écart de cyberattaques. Mettant les données de plusieurs millions d'assurés à découvert. Des attaques de plus en plus récurrentes au fil des années, alors que la technologie évolue à une vitesse record. Grands groupes, établissements de santé, mairies, entreprises, particuliers… tous sont des cibles potentielles des "pirates" du numérique. À l'heure où tout le monde a ses données sur internet, la cybersécurité est devenue une priorité. À l'ère du tout informatique, le piratage devient une arme dangereuse et redoutée

Gérald Darmanin et Marie Guévenoux à Mayotte pour préparer une opération Wuambushu 2



Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et la nouvelle ministre des Outre-mer Marie Guévenoux, nommée jeudi, se rendront à Mayotte dimanche pour aborder la crise sécuritaire et préparer une opération “Wuambushu 2”, “contre la délinquance et l’immigration illégale”

Attal réunit son gouvernement pour fixer les "priorités" et le calendrier



Le Premier ministre, Gabriel Attal, réunit samedi matin à Matignon l'ensemble de son gouvernement, au complet depuis jeudi, pour définir les "priorités et le calendrier des prochains mois" lors d'un séminaire présenté comme "studieux" par les participants.