Les quatre infos à retenir : Grand Raid, Richeville Esparon, certificats de décès et Gaza

A la une de ce samedi soir 21 octobre 2023 : - Nicolas Gourdon grand vainqueur du Trail de Bourbon - Richeville Esparon, double vainqueur de la Diagonale des fous, ne peut pas résister "à l’appel des sentiers" - Le décret permettant aux infirmiers de signer des certificats de décès sera publié en novembre - Un premier convoi d'aide entre à Gaza, l'ONU appelle à poursuivre les livraisons humanitaires

Nicolas Gourdon grand vainqueur du Trail de Bourbon

Il est venu, il a vu, il a vaincu. Elle est venue, elle a vu elle a vaincu. Le Français Aurélien Dunant-Pallaz et l'Américaine Katie Schide ont respectivement été sacrés roi des fous et reine des folles ce vendredi soir 20 octobre. Après s'être installés en tête de la course quasiment dès le départ, il et elle ont remporté haut la main cette 31ème édition de la Diagonale des fous. Pour leur part, Nicolas Gourdon et Angélique Victoria Lesport ont remporté le Trail de Bourbon dont le départ a été donné vendredi. Loïc Boyer et Axelle Henry sont eux montés sur la plus haute marche du podium de la Mascareignes. Et c'est la team Avon Athlétisme Club qui a remporté le Zembrocal trail. Des centaines de concurrent.e.s sont encore sur les sentiers, à commencer par celles et ceux du Trail de Bourbon.

Richeville Esparon, double vainqueur de la Diagonale des fous, ne peut pas résister "à l’appel des sentiers"

Il est l'un des derniers Réunionnais à avoir remporté l'ultra trail. Désormais, il est commissaire de course parce que même s’il ne court pas, il ne peut pas résister "à l’appel des sentiers". Imaz Press s'est entretenu avec Richeville Esparon, double vainqueur de la Diagonale des fous (2003 et 2004).

Le décret permettant aux infirmiers de signer des certificats de décès sera publié en novembre

Le ministre de la Santé a annoncé à Huguette Bello ce vendredi 20 octobre 2023 la publication en novembre du décret permettant aux infirmiers de délivrer des certificats de décès. Le sujet était porté de très longue date par la Présidente de Région notamment lorsqu’elle était parlementaire. Cyrille Melchior, président du conseil départemental en avait également fait la demande.

Un premier convoi d'aide entre à Gaza, l'ONU appelle à poursuivre les livraisons humanitaires

Un premier convoi d'aide humanitaire, venant d'Egypte, est entré samedi à Gaza, désespérément attendu par ses habitants qui manquent de tout, l'ONU appelant immédiatement à la poursuite de ces livraisons dans un territoire palestinien pilonné et assiégé par Israël après la sanglante attaque du Hamas sur son sol le 7 octobre.