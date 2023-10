Richeville Esparon, double vainqueur de la Diagonale des fous, ne peut pas résister "à l’appel des sentiers"

Il est l'un des derniers Réunionnais à avoir remporté l'ultra trail. Désormais, il est commissaire de course parce que même s’il ne court pas, il ne peut pas résister "à l’appel des sentiers". Imaz Press s'est entretenu avec Richeville Esparon, double vainqueur de la Diagonale des fous (2003 et 2004). (Photo photo rb/www.imazpress.com)

À la Grande Chaloupe, il s’est arrêté un instant pour parler à cœur ouvert avec Imazpress racontant comment il est passé de trailer à commissaire de courses, il explique également pourquoi, selon lui, les Réunionnais n’arrivent plus à gagner cette course mythique.

"Nous nous entraînons uniquement dans les montagnes, Mafate et les autres. Ceux qui viennent ici, viennent pour gagner. Ils s’entraînent partout dans le monde. Ils ne font pas que de la montagne", dit-il.

Il souligne que pour figurer dans le peloton de tête de cet ultra trail, il faut désormais avoir un cadre semi professionnel voir même professionnel avec tout l’encadrement qui va avec.

Et quand on lui demande pourquoi lui comme les autres ne savent pas résister à l’appel des sentiers malgré la douleur et la souffrance, il répond dans un éclat de rire : "parce qu’après deux ou trois heures de sommeil on oublie toute cette souffrance, c’est comme ça".

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com