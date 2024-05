Les quatre infos à retenir : Ialy, pharmacies, Nouvelle-Calédonie et affrontements

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 18 mai 2024 : - Ialy devrait s'intensifier ce week-end et atteindre le stade de forte tempête tropicale d'ici dimanche - Les pharmaciens de La Réunion en colère : grève des gardes ce week-end de Pentecôte - Émeutes en Nouvelle-Calédonie : un mort et deux blessés dans un échange de tirs - Saint-Denis : affrontements entre jeunes ce vendredi soir, neuf individus interpellés

Ialy devrait s'intensifier ce week-end et atteindre le stade de forte tempête tropicale d'ici dimanche

Ce samedi 18 mai 2024, "la tempête tropicale modérée Ialy continue à circuler sur le sud-ouest de l'archipel des Seychelles, à plus de 400 km au nord de Madagascar, tout en restant à l'écart des terres habitées", indique Météo France. "Elle devrait connaître une intensification progressive ce week-end, lui permettant d'atteindre probablement le stade de forte tempête tropicale d'ici dimanche", précisent les météorologues. Sa trajectoire devrait réduire le risque d'une météo dangereuse pour les Seychelles. Toutefois, le nord-est de Madagascar devrait essuyer des pluies localement fortes. Il n'y a aucune alerte à La Réunion, et aucune menace cyclonique.

Les pharmaciens de La Réunion en colère : grève des gardes ce week-end de Pentecôte

Ce samedi 18 mai 2024, les pharmacies de La Réunion sont en grève. Elles le seront tout au long du week-end de la Pentecôte. Un mouvement prélude à une journée de mobilisation le 30 mai qui s’annonce très suivie. Les professionnels de santé se joignent au mouvement national et réclament des revalorisations financières. Ils souhaitent également alerter l’Assurance Maladie et les pouvoirs publics sur les pénuries de médicaments et des risques de libéralisation de la vente en ligne.

Émeutes en Nouvelle-Calédonie : un mort et deux blessés dans un échange de tirs

Cinq jours après le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie, une personne est décédée et deux autres ont été blessées dans un échange de tirs. Ce décès à eu lieu Kaala-Gomen sur un barrage ce samedi 18 mai. La victime est un père de famille. C'est le sixième mort à déplorer.

Saint-Denis : affrontements entre jeunes ce vendredi soir, neuf individus interpellés

Ce vendredi 17 mai 2024, des affrontements entre jeunes ont eu lieu dans le quartier Saint-Jacques à Saint-Denis. Des violences urbaines en marge d'un "Mouringué". Selon nos confrères de Réunion La 1ère, neuf individus ont été interpellés.