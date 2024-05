Saint-Denis : affrontements entre jeunes ce vendredi soir, neuf individus interpellés

Ce vendredi 17 mai 2024, des affrontements entre jeunes ont eu lieu dans le quartier Saint-Jacques à Saint-Denis. Des violences urbaines en marge d'un "Mouringué". Selon nos confrères de Réunion La 1ère, neuf individus ont été interpellés (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Des jets de projectiles ont eu lieu envers les forces de l'ordre.

L'ensemble des équipes de police de Saint-Denis, la Compagnie d'intervention (CI) et la brigade anti-criminalité (BAC) ont été mobilisés dans le quartier Saint-Jacques.

Pour rappel, le préfet avait interdit les combats de rue sur une courte période en fin mars dernier. Malgré tout, des centaines de jeunes avaient participé à un "Mouringué".



Au total, neuf individus interpellés dont trois mineurs, précisent nos confrères.

Une enquête est en cours.

- Des violences multiples -

Durant le week-end de Pâques, "un combat de rue a été organisé au Port, rassemblant plus d’une centaine de personnes et causant ainsi des troubles à l’ordre public", explique la préfecture.

Les projectiles ont fusé, sans pour autant faire de blessés ni de dégâts. Les individus se sont rapidement dispersés. Une dizaine d'infractions à l'interdiction de port et transport d'armes ont également été constatées.

Le samedi 30 mars, c'est une vaste opération de contrôle qui a été menée par les gendarmes et les policiers à Bras-Panon et à Saint-André. Plusieurs centaines de personnes ont été contrôlées et plusieurs infractions relevées.

En tout, 767 personnes ont été contrôlées. 21 présentaient sur elles de stupéfiants et 9 conduisaient sur l'empire d'un état alcoolique.

Les forces de l'ordre ont relevé également 4 ports d'armes.

Un rappel à la loi alors que ces dernières semaines, plusieurs infractions au port et transport d’armes ont été constatées sur l’espace public "avec notamment des attroupements de groupes armés, en particulier de sabres, des rixes armées entraînant des blessés graves et des dégradations, l’enregistrement et la diffusion de vidéos menaçantes exhibant des armes" détaille la préfecture.

