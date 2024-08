Les quatre infos à retenir : Jeux Paralympiques, disparition, agressions sexuelles et Cisjordanie

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 31 août 2024 : - Jeux paralympiques : Dorian Foulon en or en cyclisme sur piste, pluie de médailles de bronze pour la France - Guénolé est introuvable depuis une randonnée au Volcan, la gendarmerie lance un appel à témoins - Agressions sexuelles dans une mosquée : l'association islamique du Port partage sa "consternation" - Cisjordanie: combats à Jénine au quatrième jour d'une vaste opération israélienne

Jeux paralympiques : Dorian Foulon en or en cyclisme sur piste, pluie de médailles de bronze pour la France

Dorian Foulon décroche la troisième médaille d'or tricolore ce samedi 31 août 2024, en cyclisme sur piste poursuite 4000m. Plutôt dans la journée, Alexandre Léauté a gagné sa deuxième médaille de cyclisme sur piste des Jeux paralympiques , cette fois en bronze au contre-la-montre. Antoine Praud s’est de son côté emparé de la médaille de bronze du 1500m, apportant la première médaille tricolore en athlétisme. Les paires Clément Berthier et Esteban Herrault, et Flora Vautier et Florian Merrien se sont toutes les deux inclinées en demi-finale de tennis de table face à la Chine, mais décrochent tout de même une médaille de bronze, la discipline n'organisant pas de petite finale.

Guénolé est introuvable depuis une randonnée au Volcan, la gendarmerie lance un appel à témoins

Des recherches sont en cours ce samedi 31 août dans la région du Volcan pour retrouver Guénolé, disparu depuis ce jeudi. L'homme de 35 ans était parti seul en randonnée, entre la pointe du Tremblet et le Gîte du volcan. Le PGHM est mobilisé pour tenter de le retrouver. Ses proches appellent les randonneurs à garder l'oeil ouvert dans le secteur.

Agressions sexuelles dans une mosquée : l'association islamique du Port partage sa "consternation"

Les membres du comité de gestion de la mosquée et de la médersa de l’Association Sunnee Islamique du Port (ASIP) indiquent avoir "appris avec consternation, indignation et tristesse, les faits d’agression sexuelle sur des enfants qui sont reprochés à un personnel ayant la mission d’enseigner". En effet, ce lundi 26 août 2024, un homme enseignant au sein de la mosquée a été interpellé après le dépôt de trois plaintes pour agressions sexuelles. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Cisjordanie: combats à Jénine au quatrième jour d'une vaste opération israélienne

Des combats ont lieu samedi dans le nord de la Cisjordanie, au quatrième jour d'une vaste opération "antiterroriste" israélienne dans le territoire palestinien occupé où deux hommes qui s'apprêtaient à commettre des attaques ont été tués, selon l'armée israélienne.