Disparition : le PGHM mobilisé pour retrouver Guénolé, parti en randonnée au Volcan

Des recherches sont en cours ce samedi 31 août dans la région du Volcan pour retrouver Guénolé, disparu depuis ce jeudi. L'homme de 35 ans était parti seul en randonnée, entre la pointe du Tremblet et le Gîte du volcan. Il mesure environ 1,75m, typé zorey, il a les cheveux châtain foncé et une barbe, et porte des lunettes. Le PGHM est mobilisé pour tenter de le retrouver. Ses proches appellent les randonneurs à garder l'oeil ouvert dans le secteur (Photo Facebook)