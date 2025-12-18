Affaire des emplois de cabinet : la cour déclare irrecevable l'appel de Didier Robert pour être jugé immédiatement

L’ancien président de Région Didier Robert espérait être jugé sans délai dans le dossier dit des emplois de cabinet. Son appel, formé après le rejet de sa comparution volontaire par le tribunal correctionnel de Saint-Denis, a été examiné par la cour d’appel. Les magistrats de la rue Juliette Dodu ont finalement jugé ce jeudi 18 décembre cet appel irrecevable (Photo RB/www.imazpress.com)

Le 15 septembre 2023, Didier Robert s’était présenté volontairement devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, accompagné de son avocat Me Philippe Creissen. L’ancien président de Région sollicitait alors à être jugé immédiatement dans l’affaire des emplois de cabinet, alors même qu’aucune citation ne lui avait été délivrée.

Le tribunal correctionnel avait rejeté cette demande, estimant que les conditions légales de la comparution volontaire n’étaient pas réunies. Didier Robert avait aussitôt interjeté appel de cette décision.

Cet appel a été examiné dans la foulée de l’audience d’appel portant sur le fond de la même affaire. Pour rappel, Didier Robert et dix autres prévenus avaient été jugés en première instance et relaxés par le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 21 mai 2024.

- Un appel examiné dans un contexte procédural complexe -

Le parquet de Saint-Denis a toutefois fait appel de cette décision. L’affaire a de nouveau été examinée par la cour d’appel le 12 novembre dernier, avant d’être renvoyée à avril 2026, à la suite d’un imbroglio judiciaire lié à la procédure.

Initialement attendu le jeudi 11 décembre 2025, le délibéré concernant l’appel formé par Didier Robert avait été prorogé. La cour d’appel de Saint-Denis a finalement rendu sa décision ce jeudi 18 décembre 2025.

Les magistrats ont jugé l’appel irrecevable, confirmant ainsi le rejet de la demande de comparution volontaire formulée par l’ancien président de Région.

Le dossier des emplois de cabinet poursuivra donc son cours judiciaire dans le cadre de l’appel du parquet, avec une audience désormais fixée au printemps 2026.

