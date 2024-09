Les quatre infos à retenir : médicaments, Macron, Cour des comptes et Star Cola

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 26 septembre 2024 : - Nouvelles mesures de l'Agence de sécurité du médicament pour réduire les abus d'utilisation du tramadol et de la codéine - La demande de destitution d'Emmanuel Macron examinée le 2 octobre en commission des Lois - Assurance-vie, transmission d'entreprise… la Cour des comptes propose de plus taxer les gros héritages - Présence de bisphénol A : des cannettes de la marque Star Cola rappelées à La Réunion

Nouvelles mesures de l'Agence de sécurité du médicament pour réduire les abus d'utilisation du tramadol et de la codéine

Les autorités sanitaires ont annoncé jeudi de nouvelles mesures pour limiter les risques liés au tramadol et la codéine, médicaments opioïdes qui continuent de faire l'objet d'abus en France. Il faudra notamment présenter au pharmacien une ordonnance infalsifiable.

La demande de destitution d'Emmanuel Macron examinée le 2 octobre en commission des Lois

La proposition de résolution visant à engager une procédure de destitution du président de la République sera examinée le 2 octobre en commission des Lois, a annoncé mercredi dans un communiqué le rapporteur du texte, le député écologiste Jérémie Iordanoff.

Assurance-vie, transmission d'entreprise… la Cour des comptes propose de plus taxer les gros héritages

Dans un rapport, la Cour rappelle que les recettes de l'État sur les droits de succession ont cru de 137% depuis 2011 et propose une minoration des avantages fiscaux pour certains héritages.

Présence de bisphénol A : des cannettes de la marque Star Cola rappelées à La Réunion

Ce jeudi 26 septembre 2024, le site Rappel Conso a lancé un rappel concernant des cannettes de boisson de la marque Star Cola. Des boissons non alcoolisées vendues dans les magasins Super U, U Express et Leader Price boutique de La Réunion. Le motif : la présence d'un revêtement intérieur en résine époxy produit à partir de bisphénol A (BPA). Il est donc recommandé aux consommateurs de ne plus consommer ces boissons et de rapporter le produit au point de vente en échange d'un remboursement.