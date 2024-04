Les quatre infos à retenir : météo, grève, chasseurs et emploi

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 1er avril 2024 : - La Réunion (sauf l'Ouest) en vigilance jaune fortes pluies et orages - "Choc des savoirs" : les syndicats appellent à la grève, perturbations à prévoir dans les écoles - Salazie : trois chasseurs de tangue retrouvés après une nuit perdus en forêt de Bélouve - Au 4ème trimestre, le ralentissement de l’emploi se confirme

La Réunion (sauf l'Ouest) en vigilance jaune fortes pluies et orages

Ce lundi 1er avril 2024, depuis 16 heures, la majorité des zones de La Réunion - à l'exception de l'ouest - sont placées en vigilance jaune fortes pluies et orages. Un début de semaine qui s'annonce maussade, alors que Météo France prévoit un temps ventée, humide et instable dans l'Est et le Sud-Est pour les prochains jours.

"Choc des savoirs" : les syndicats appellent à la grève, perturbations à prévoir dans les écoles

"Nous ne trierons pas nos élèves." Ce mardi 2 avril 2024, l'intersyndicale de l'Éducation nationale (Sud Éducation, FSU, CGT, FO, Saiper et Snes-FSU) appellent les enseignants à la grève. L'objectif : protester contre la nouvelle réforme du "choc des savoirs". Une réforme qui prévoit notamment d’instaurer à la rentrée des groupes de niveau en 6e et 5e. Un rassemblement est prévu ce même jour à 10 heures devant le rectorat de La Réunion à Saint-Denis. En raison de cette grève, des perturbations sont à prévoir dans certains établissements de l'Académie.

Salazie : trois chasseurs de tangue retrouvés après une nuit perdus en forêt de Bélouve

Ce lundi 1er avril 2024, un appel a été lancé après la disparition de trois chasseurs – un père et ses deux fils – dans la forêt de Bélouve dans le cirque de Salazie. Partis du parking de la forêt dimanche matin, les trois personnes n'avaient plus donné signe de vie. Ce lundi, ils ont été retrouvés sains et saufs.

Au 4ème trimestre, le ralentissement de l’emploi se confirme

Au quatrième trimestre 2023, les créations d’emplois sont atones (qui manquent d'énergie), confirmant le ralentissement observé depuis le début de l’année, indique l'Insee. En 2023, 2 600 emplois salariés supplémentaires sont créés, contre 6 300 emplois en 2022.