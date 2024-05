Les quatre infos à retenir : tortue, Air Austral, Cerballiance et inceste

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 4 mai 2024 : - Dans l'eau... pas touche aux tortues - Air Austral : toujours pas d'accord, une (ultime) réunion prévue dimanche en préfecture - Cerballiance : les négociations au point mort, la grève reconduite au moins jusqu'à lundi - Inceste à La Réunion : "la parole de l'enfant n'a aucune valeur et il faut que cela change"

Dans l'eau... pas touche aux tortues

Ce samedi 4 mai 2024, le Centre de soins des tortues marines Kélonia a décidé d'alerter sur les comportements à adopter face à des tortues. Que cela soit à la plage ou en plongée, il est strictement interdit de les toucher. La multiplication de ces comportements invasifs risque d'influer sur la santé des tortues.

Air Austral : toujours pas d'accord, une (ultime) réunion prévue dimanche en préfecture

Ce vendredi 3 mai 2024, avait lieu une réunion dite de la dernière chance entre dirigeants, actionnaires et syndicats de la compagnie aérienne Air Austral. L'État avait fixé à ce vendredi la date butoir pour arriver à un accord sur le plan de restructuration de l'entreprise. Comme lors des rencontres précédentes, les discussions ont bloqué sur les rémunérations. Aucun accord n'a été trouvé après plusieurs heures de discussions. Un "échec" pour les syndicats, qui ne marque toutefois pas la fin des échanges puisque pour les représentants du personnel, comme la direction, "les négociations continuent, on ne peut pas se permettre d’arrêter sinon c'est la fin d'Air Austral". Le SNPNC-FO maintient son préavis de grève pour les hôtesses et stewards. Ultime moyen pour tenter de sortir de la crise, une réunion prévue ce dimanche 5 mai en préfecture.

Cerballiance : les négociations au point mort, la grève reconduite au moins jusqu'à lundi

Ce samedi 4 mai 2024, les personnels des laboratoires de biologie médicale Cerballiance à La Réunion annoncent la poursuite de leur grève entamée le jeudi 2 mai. Malgré une réunion avec la direction cet après-midi, l'augmentation proposée par la direction n'a pas suffi. "Nous avons refusé, la grève a donc été reconduite." Une mobilisation qui court jusqu'à lundi 6 mai, avant l'ultime réunion – avant médiation - au siège de la direction.

Inceste à La Réunion : "la parole de l'enfant n'a aucune valeur et il faut que cela change"

Ce samedi 4 mai 2024, l'Union des femmes réunionnaise est revenue sur l'histoire d'une maman, dont la fille de huit aurait été victime de la part de son père. Il y a de cela une semaine, cette mère en colère l'absence de prise en compte de la parole de sa fille. Une enfant qui va chez son père, les droits de visite n'ayant pas été suspendus. Cette maman est accompagnée par des associations, dont l'Union des femmes réunionnaises, qui la soutient dans son combat. L'association a décidé d'interpeller la procureure de Saint-Denis pour que cette enquête soit rouverte.