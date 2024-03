Logements neufs, hébergement d'urgence, trail, radar et octroi de mer

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 11 mars au vendredi 15 mars 2024 • Lundi 11 mars - Logements neufs : des millions d'euros pour construire et un coup de vent pour tout endommager • Mardi 12 mars - L’accession en hébergement d’urgence se complique à chaque vacances • Mercredi 13 mars - Trail : un marché parallèle de revente des dossards • Jeudi 14 mars - Radars tourelles : efficaces ou pas contre les accidents... là est la question • Vendredi 15 mars - Octroi de mer : "bouc émissaire de la vie chère", mais "indispensable" pour l'économie réunionnaise (Photo : rb/www.imazpress.com)

• Lundi 11 mars - Logements neufs : des millions d'euros pour construire et un coup de vent pour tout endommager

Lorsque Belal s'est abattu sur La Réunion le 15 janvier dernier, nombreux sont les Réunionnais à avoir vu leurs toits s'envoler, leurs baies vitrées se briser, leur maison être inondée. À l'avenir, des phénomènes de ce type et encore plus violents sont appelés à se multiplier. Face à de telles prévisions et face aux dégâts déjà causés par le cyclone Belal, il est légitime de s'interroger sur la capacité de nos constructions à résister à des vents violents.

• Mardi 12 mars - L’accession en hébergement d’urgence se complique à chaque vacances

Des familles sommées de quitter leur hébergement d'urgence… voilà la situation qui arrive à chaque période de vacances scolaires à La Réunion. Ces hommes, ces femmes, ces enfants logés dans des hôtels ou résidences touristiques de l'île, doivent faire la place aux touristes de passage. Si pour ces familles des solutions de relogement provisoire ont été trouvées, reste que cette situation est récurrente et que les places en hébergement d'urgence se font plus que rares.

• Mercredi 13 mars - Trail : un marché parallèle de revente des dossards

Depuis quelques mois, le sujet de la revente illicite des dossards sur Internet anime le petit monde du trail. Certains coureurs rachètent en effet des dossards à des vendeurs, moyennant une somme d’argent, au mépris des règlements. Ce marché parallèle, souterrain, pose évidemment question en matière de sécurité, de responsabilité et d’assurances. Les organisateurs tentent donc de circonscrire le phénomène en créant des bourses de revente encadrées, qui sont officielles. Mais le phénomène persiste.

• Jeudi 14 mars - Radars tourelles : efficaces ou pas contre les accidents... là est la question

Depuis lundi 11 mars 2024, deux radars tourelles ont poussé comme des champignons sur le bord des routes de La Réunion. L'un à Saint-Denis, sur le boulevard Lancastel dans le sens est-nord, et le second à la Plaine-des-Palmistes. Ces premiers radars sont apparus en 2018, et sont globalement très peu appréciés des automobilistes. D'ici la fin de l'année, 16 autres seront prêts à surveiller notre vitesse. Plébiscités par les forces de sécurité et considérés par d’autres comme de vulgaires "pompes à fric", leur efficacité sur l'accidentalité interroge la population.

• Vendredi 15 mars - Octroi de mer : "bouc émissaire de la vie chère", mais "indispensable" pour l'économie réunionnaise

Pour la Cour des comptes, c'est clair et net… l'octroi de mer n'a plus lieu d'être. Impôt avec une mauvaise réputation et fustigé par le gouvernement, qui alourdirait le pouvoir d'achat, il est cependant défendu par les élus de La Réunion, qui considèrent que le réformer "serait dangereux". Une taxe qui, si elle est à "dépoussiérer", reste indispensable aux collectivités et à la production locale. Région, Département, Associations des maires… pour eux, l'exécutif fait un faux procès à l'octroi de mer, devenu véritable "boue émissaire de la vie chère" et se trompe de coupable.