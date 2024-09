Longboard : première victoire sur le tour mondial pour la Réunionnaise Alice Lemoigne

Ce dimanche 29 septembre 2024, dans la piscine à vagues d’Abu Dhabi, la Réunionnaise Alice Lemoigne a signé la deuxième victoire de sa carrière sur le tour mondial de longboard en battant en finale sa compatriote Zoé Grospiron. Une performance qui permet à la surfeuse de se qualifier toutes les deux pour les play-offs (Photo D.R.)

Alice Lemoigne remporte sa première victoire sur le LWT (Longboard World Tour) en battant sa compatriote en finale 17.26 à 16.30.

éJ’ai pris tellement de plaisir et partager la finale avec Zoé était tout simplement fou. Je n’avais même pas l’impression de participer à une compétition, j’étais en mode free surf et je me suis régalée", savourait Alice Lemoigne dans l'Équipe.

La Réunionnaise a fait un bond au classement général provisoire et occupe désormais la troisième place avant la dernière compétition de la saison dans 10 jours au Salvador (9-13 octobre).

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com