Loto du patrimoine : 18 bâtiments historiques sauvés

Au cours des ces dernières années, grâce au au loto du patrimoine, 18 bâtiments historiques de La Réunion ont gagné un financement pour leurs travaux de réhabilitation. À une semaine des journées du patrimoine, le bilan des chantiers est plutôt positif. Pour tous les bâtiments bénéficiaires la réhabilitation est terminée ou elle est en cours d'exécution. Un bon point pour ce dispositif porté par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et FDJ pour empêcher la dégradation des bâtiments historiques. A La Réunion en 2024 c'est la gare de Saint-Benoît qui a gagné au loto (Photo : rb/www.imazpress.com)

Pour rappel, parmi les 100 délégations départementales et 21 régionales, c'est la délégation de l'océan Indien est en charge de La Réunion ainsi que de Mayotte.

Cette dernière supervise le projet mais n'en est pas la porteuse de projet. La délégation est contactée par le particulier ou la collectivité ayant besoin de financement. Elle relaye ensuite les demandes et c'est ensuite au niveau national que les bénéficiaires sont désignés.

La fondation "s'occupe financement et de la médiation. Pour les démarches de recherche de prestataires pour la rénovation, tout relève du porteur du projet". "Elle ajoute : "nous devons attendre les devis pour débloquer les financements".

- Les projets terminés -

• Saint-Denis

- Pénitencier pour enfants de l'Îlet à Guillaume à Saint-Denis : Débutés en septembre 2021, les travaux de consolidation des vestiges du site sont terminés.

• Sainte-Suzanne

- Chapelle du domaine Bel-Air : le porteur de projet affirme que les travaux sont terminés.

Des travaux de consolidation de la façade et des vestiges ont été réalisés, ainsi que la construction d’une salle pour inclure et protéger les ruines de la sacristie dans une salle d'exposition. L'aménagement d'un parcours autour du bâtiment a été réalisé.

• Sainte-Rose

- Le Pont de la Rivière de l'Est à Saint-Rose : édifice classé, les travaux sont terminés, une inauguration a eu lieu par la Région lors de la venue de la ministre de la Culture Rima Abdoul Malak et de celui des Outre-Mer en novembre 2023.

- Église Notre Dame des Laves : les travaux sont terminés.

Les travaux à réaliser concernaient la réfection des bétons en gros-œuvre, la réfection et révision de la toiture et la restauration des façades de l'édifice.

• Saint-Pierre

- La Minoterie du Vieux Domaine à la Ravine des Cabris à Saint-Pierre : les travaux sont terminés.

Le chantier n'était pas une mince à faire : en effet le moulin de 1850 n'est plus utilisé depuis 1967. Le moteur qui l'alimente, datant de 1957, est hors service. Le tamis en bois, pièce unique, tournant sur un axe entraîné par des poulies en bois et courroies de cuir était dans un état très précaire. La toiture en tôle du bâtiment, datant de 1900, et les bardeaux recouvrant les façades étaient à changer.

- École Saint-Charles à Saint-Pierre : protection des vestiges réalisée.

Le bâtiment s'est effondré en 2016 suite au mauvais état de la structure en bois fragilisée par la pourriture et les attaques d’insectes xylophages. Les vestiges en bois de la structure étaient stockés dans un entrepôt. L’édifice nécessitait une restauration urgente et totale.

• Saint-Paul

- L'Hôtel Laçay à Saint-Paul : édifice inscrit, les travaux sont terminés.

Le bâtiment, désaffecté et abandonné, était dans un état de délabrement très avancé et n'était plus entretenu. La couverture n'assurait plus une parfaite étanchéité et la charpente était attaquée par les termites. Les menuiseries étaient hétérogènes, les façades dégradées, la galerie avec sa colonnade disparue, et la toiture n'avait plus sa disposition d'origine.

• Salazie

- Kiosque de la Villa Folio à Salazie les travaux sont terminés.

La couverture du kiosque en bardeaux de tamarins était détériorée et sujette aux infiltrations d'eau. Plusieurs lambrequins en bois étaient également détériorés. Les travaux sont aujourd'hui achevés.

- Les projets en cours -

• Saint-André

- Ancienne chapelle Sainte Jeanne d'Arc à Saint-André : des travaux de consolidation provisoire terminés, études de réhabilitation en cours.

Les travaux à réaliser sont :

- La consolidation des fondations et des maçonneries ;

- La construction de nouvelles charpente et couverture ;

- La réalisation de menuiseries extérieures et intérieures à l’identique ;

- La restauration des parements extérieurs avec mise en œuvre d’enduits à la chaux au droit des zones purgées et rejointoiement des éclatements.

• Saint-Pierre

- Temple Tamoul des Casernes à Saint-Pierre : des travaux sont en cours. En raison de problèmes de trésorerie pour clore l'opération, les travaux sont réalisés à 80%.

Les travaux prévus sont :

- La reprise des maçonneries

- La restauration de la charpente métallique

- La restauration des toitures

- La restauration des peintures murales

- La reprise des enduits

- La reprise de l'alimentation électrique.

• L'Entre-Deux

- Case Créole de l'Entre-Deux : quelques réhabilitations sont terminées, tel que la case Moulland. Néanmoins d'autres travaux restent en cours.

Le projet prévoit la restauration à l’identique des deux façades latérales de la case créole située au 11 rue du commerce à l'Entre-Deux, ainsi que de la façade principale et de la façade arrière à l’identique de l’existant.

• Saint-Louis

- Temple Tamoul Pandialée du Gol à Saint-Louis : des travaux sont en cours. En raison de problèmes de trésorerie pour clore l'opération, les travaux sont réalisés à 80%.

Les travaux prévus :

- La réalisation d’un drain autour du temple

- La restauration des baies en bois et reprise des ancrages de la charpente

- La rénovation des toitures du bâtiment principal et la varangue en cuivre

- La restauration des peintures murales.



• Saint-Paul

- Domaine de Villèle à Saint-Paul : des travaux d'entretien en cours sur la toiture de l'hôpital et la réfection des murs. Des études sont en cours pour le projet de musée de l'esclavage et de l'habitation.

Le projet vise à réhabiliter les édifices patrimoniaux (environ 900 m² de surface utile), les ouvrages et vestiges historiques associés, afin que ce musée de l’habitation et de l’esclavage approfondisse davantage l’histoire de la traite et de l’esclavage dans l’océan Indien.

- Les travaux n'ayant pas débutés –

• Saint-Denis

- Chapelle Saint-Thomas à Saint-Denis : des études sont en cours de réalisation par l'architecte en chef des monuments historique, les travaux n'ont pas débutés.

Les travaux sur la chapelle comprennent la reprise des fondations et des arases des murs porteurs, la restitution à l’identique de la charpente et de la couverture, puis la restauration des enduits et des sols et la restitution des plafonds peints. ​

• Saint-Benoît

- L'ancienne Gare de Saint-Benoît : aucune information connue sur un début de travaux.

L'édifice sera restauré dans sa globalité dans ses disposition d'origine, et l'une des annexes tardives sera enlevée pour aménager une ouverture sur l'extérieur.

• Saint-Pierre

- Ancienne usine sucrière de Pierrefonds à Saint-Pierre : des travaux préalables de dépollution sont nécessaires (amiante) avant de débuter les travaux de consolidation. Des procédures administratives sont en cours.

La première phase d'intervention concerne le désamiantage de l'ensemble du site : dépollution de toute la surface, démantèlement des machines, analyse et gestion des déchets. Des travaux de restauration et de réhabilitation seront réalisés par la suite.

• Saint-Louis

- Domaine de Maison Rouge à Saint-Louis : des études de diagnostic ont été réalisées. Des études de programmation sont en cours, les travaux n'ont pas débutés

L’intervention consiste à mettre en sécurité la maison en édifiant un parapluie de protection et en consolidant la structure. Cette intervention provisoire (bardage, dépose de menuiseries et nettoyage de l’intérieur du bâtiment) permettra de débuter la phase de diagnostic dans la perspective de la restauration du bâtiment.

• Saint-Paul

- Maison Valy à Saint-Paul : des études de réhabilitation sont en cours, travaux non débutés.

Le bâtiment est dans un état critique de conservation à cause du pourrissement de ses charpentes attaquées par les thermites. Le projet de restauration préconise la conservation des éléments architecturaux remarquables et de ses décors d'origine (ferronneries et lambrequin) tout en remplaçant les éléments bois trop vétustes pour être réutilisés.

La délégation de la fondation du patrimoine de l'Océan Indien indique : "les financements dont bénéficient ces structures sont des financements privés : ils viennent de dons de particuliers et de mécènes, de la fondation ainsi que de la mission Stéphane Bern associé à la Française des Jeux". Elle ajoute : "nous avons lancé une collecte de dons pour le site de Villèle. Chaque don est défiscalisable à hauteur de 66% et c'est une manière d'apporter sa pierre à l'édifice".

cn/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com