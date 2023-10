Lycées, collèges, espaces publics... une rentrée marquée par de multiples alertes à la bombe

Si l'on pensait croire - à tort - que La Réunion serait épargnée… il n'en est rien. Après une évacuation de l'aéroport Roland-Garros mercredi 25 octobre 2023, en ce lundi 30 octobre, jour de rentrée scolaire dans l'île, ce sont neuf établissements qui ont été visés par des alertes à la bombe. Elles ont entraîné à chaque fois une évacuation. Un centre commercial de Saint-Denis, deux centres de Sainte-Marie, ainsi que la mairie du chef-lieu ont été évacués. Très mauvaises blagues ou vraies menaces ? Ce qui est sûr c'est que ces alertes "sont prises très au sérieux" par les services de sécurité bien qu'aucune "réelle menace n'a été détectée" (Photos : rb et sly/www.imazpress.com)

Depuis le relèvement au niveau "urgence attentat" du plan Vigipirate, suite au meurtre d'un professeur à Arras, les alertes à la bombe se multiplient un peu partout en France. Cette fois-ci, en ce jour de rentrée, La Réunion a été visée. Chacune des alertes donnant lieu à un impressionnant déploiement de forces de l'ordre et de démineurs.

Une dizaine d’alertes à la bombe ont eu lieu, majoritairement dans des établissements scolaires, mais également dans trois centres commerciaux, la mairie du chef-lieu et dans les transports en commun.

À Saint-Denis, ce sont deux lycées et trois collèges qui ont été en alerte. Les lycées Bellepierre et Mémona Hintermann ont été évacués. Les collèges de La Montagne, Juliette Dodu et de Bois de Nèfles l'ont été également. Les collèges Robert J.Ardon à Montgaillard et le collège Jules Reydellet dans le Bas de la Rivière ont eux en été placés en alerte.

À Bellepierre, nombreux ont été les lycéens pris de malaise en raison du stress et de la chaleur.

Au Tampon, ce sont les lycées Pierre Lagourgue et Roland Garros qui ont été évacués.

Après les établissements scolaires, c'est le Carrefour Grand Nord situé à Sainte-Clotilde qui a été évacué suite à une alerte à la bombe.

Peu de temps après, ce fut au tour de la mairie de Saint-Denis de recevoir l'ordre d'évacuation des équipes après une alerte.

Une nouvelle alerte à la bombe à été signalée à 16h30 ce lundi. Cette fois-ci, à la cathédrale de Saint-Denis.

Dans l'après-midi, se sont également les centres commerciaux E.Leclerc et Run Market à Sainte-Marie qui ont été évacués. Deux hôtels - le Dina Morgabine et le Lux - ont également été évacués

- Un protocole strict à respecter -

Évacuer des milliers d'élèves par établissements ne se fait pas à la légère. Instauration d’un périmètre de sécurité, évacuation des élèves et du personnel, intervention des démineurs… "Il y a un protocole extrêmement strict à respecter", explique le rectorat.

Responsable des personnes et des biens, le chef d'établissement ne prend aucune menace à la légère et peut déclencher le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) qui est propre à chaque établissement.

"Les procédures suivies par les établissements : évacuation des personnes présentes dans les locaux et appel du 17 pour prévenir les forces de l’ordre", précise le rectorat.

Classe par classe, les élèves sont évacués puis regroupés dans un endroit sûr. Pour les lycées Bellepierre ou le collège Juliette Dodu où les équipes d'Imaz Press étaient présentes, c'est sur les terrains de sport que les élèves et le personnel ont été regroupés.

Certains élèves et parents évoquant quelques couacs, avec des élèves laissés en plein soleil, sans leurs affaires.

"À Bellepierre, les élèves avaient été évacués dans le gymnase en face de l’établissement. Les forces de l’ordre ont ensuite indiqué que ce lieu était trop proche du lycée en cas d’explosion et qu’ils devaient aller sur le terrain de sport un peu plus éloigné (où il y avait effectivement beaucoup de soleil ce matin). La mairie de Saint-Denis a fourni des bouteilles d’eau à la demande du chef d’établissement. Et c’est la raison pour laquelle il a été demandé aux parents qui pouvaient se déplacer de venir récupérer leur enfant", a précisé le rectorat de La Réunion, contacté par Imaz Press.

Rapidement, les forces de l'ordre et de secours se sont déployées sur place pour boucler les zones concernées.

Les équipes de déminage de l'armée et l'équipe cynophile ratissent ensuite l'établissement pour s'assurer qu'il n'y ait aucune bombe.

Ces interventions nécessitent un déploiement de moyens humains et matériels souvent assez importants.

"Pour assurer la sécurité des personnes, toute menace est prise au sérieux. Les différents sites ont été évacués et un périmètre de sécurité mis en place, permettant une levée de doute systématique effectuée par les équipes de démineurs des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI)", a indiqué Jérôme Filippini, préfet de La Réunion.

Dans les lieux publics, certaines alertes étant dues à des colis ou objets abandonnés. Il est donc demandé à chacun et chacune de ne pas laisser ses affaires sans surveillance et de rester vigilant sur tout colis abandonné, tout particulièrement en ce moment.

- Des alertes aux graves conséquences -

Depuis le mois de septembre, pas moins de 168 alertes à la bombe dans des écoles ont été dénombrées. "Inadmissible et intolérable. Ce sont des menaces qui visent à intimider, à faire peur", a estimé le ministre de l'Intérieur, Gabriel Attal.

"Je veux être extrêmement clair et ferme sur ce sujet", a-t-il ajouté. "À chaque menace, à chaque alerte, il y a des signalements qui sont faits à la justice, il y a des enquêtes […] et nous avons identifié un certain nombre des auteurs."

Dans l'Hexagone, un mineur de 12 ans a été arrêté, a annoncé le procureur de la République de Grenoble, pour une alerte à la bombe qui avait, elle, été lancée dans un collège de la ville. Il a été entendu par les forces de l’ordre et ses parents ont été convoqués.

Le 18 septembre dernier, deux adolescents d’une quinzaine d’années ont été mis en examen pour de fausses alertes à la bombe dans l’agglomération bordelaise (Gironde).

S’il s’agit de simples canulars pour les élèves à l’origine de ces menaces, ils peuvent avoir de graves conséquences.

Pour rappel, l’article 322-14 du Code pénal prévoit que "le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni d'une peine allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende".

- Urgence attentat : La Réunion en alerte -

Pour rappel, depuis le vendredi 13 octobre, la France et donc La Réunion sont en alerte "urgence attentat". Ce dispositif a été activé après l'assassinat à Arras d'un professeur de lettres. Il a été tué par un jeune homme fiché pour radicalisation.

"Nous sommes capables de prévenir ce risque mais la vigilance est de mise car nul ne sait quand il va y avoir un passage à l'acte, c'est pour cela qu'on rehausse la vigilance auprès des établissements scolaires, des lieux de culte", avait indiqué le préfet lors d'une conférence de presse.

Lors de cette conférence de presse, Pierre-François Mourier, recteur de La Réunion, avait également dévoilé les mesures de sécurité mises en place dans les établissements scolaires.

Une vigilance renforcée sera également mise en place à l'entrée des établissements scolaires. Pour l'accueil, cela sera assuré obligatoirement par un personnel de l'établissement, "idéalement par le directeur, principal ou proviseur". Un contrôle des sacs sera exécuté et une fouille si besoin est.

Chaque établissement dispose d'un référent police ou gendarmerie, "un relai essentiel". Dès la rentrée, les personnels "reprendront l'attache de leur référent".

L'identité des personnes étrangères à l'école sera "immédiatement relevée".

