Alerte à la bombe : évacuations des lycées Bellepierre à Saint-Denis, Roland Garros et Pierre Lagourgue au Tampon

Les lycées Roland Garros et Pierre Lagourgue au Tampon et Bellepierre à Saint-Denis ont été évacués ce lundi matin 30 octobre 2023 en raison d'une alerte à bombe. Les forces de l'ordre sont sur place. Pour rappel, depuis le vendredi 13 octobre, la France et donc La Réunion sont en alerte "urgence attentat". Ce dispositif a été activé après l'assassinat à Arras d'un professeur de lettres. Il a été tué par un jeune homme fiché pour radicalisation. Suivez notre direct (Photos : sly/www.imazpress.com)

10:07 Une enquête ouverte Suite à ces trois alertes à la bombe dans trois établissements de La Réunion, une enquête a été ouverte. Sur X (anciennement Twitter), la gendarmerie nationale a rappelé que ces fausses alertes étaient punies par la loi. L’auteur risque deux ans de prison et 30.000 euros d’amende. #TousMobilisés ????️ Effectuer de fausses alertes à la bombe n'est pas un jeu, c'est dangereux et c'est puni par la loi :

❌ 2 ans de prison et 30k € d'amende

❌ Mobilisation inutile des forces de l'ordre

❌ Perturbation de l'ordre public autour des lieux concernés pic.twitter.com/RrQSOyXUQB — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) October 18, 2023

09:42 À 9h45, les démineurs sont arrivés sur place Au lycée Bellepierre à Saint-Denis, les démineurs sont sur place pour procéder aux vérifications. Un chien renifleur devrait également arriver.

09:40 Des mesures de protection renforcées dans les établissements scolaires Lors de cette conférence de presse, Pierre-François Mourier, recteur de La Réunion, avait également dévoilé les mesures de sécurité mises en place dans les établissements scolaires. Une vigilance renforcée sera également mise en place à l'entrée des établissements scolaires. Pour l'accueil, cela sera assuré obligatoirement par un personnel de l'établissement, "idéalement par le directeur, principal ou proviseur". Un contrôle des sacs sera exécuté et une fouille si besoin est. Chaque établissement dispose d'un référent police ou gendarmerie, "un relai essentiel". Dès la rentrée, les personnels "reprendront l'attache de leur référent". L'identité des personnes étrangères à l'école sera "immédiatement relevée". Lire aussi - Attaques dans les établissements scolaires : à La Réunion comme ailleurs le risque zéro n'existe pas

09:39 Tous les lieux recevant du public en vigilance "Nous sommes capables de prévenir ce risque mais la vigilance est de mise car nul ne sait quand il va y avoir un passage à l'acte, c'est pour cela qu'on rehausse la vigilance auprès des établissements scolaires, des lieux de culte", avait indiqué le préfet lors d'une conférence de presse. "Mais notre vigilance doit porter sur tous les établissements recevant du public et tous les événements", a ajouté Jérôme Filippini.

09:36 Urgence attentat : La Réunion aussi est en alerte maximale Pour rappel, depuis le vendredi 13 octobre, la France et donc La Réunion sont en alerte "urgence attentat". Ce dispositif a été activé après l'assassinat à Arras d'un professeur de lettres. Il a été tué par un jeune homme fiché pour radicalisation. Lire ici.

09:22 Opération de sécurisation en cours Les vérifications et les opérations de détection d'exposifs sont en cours dans les trois lycées concernés par les évacuations. À l'issue, il sera décidé de la reprise des cours ou non.

09:21 Les élèves du lycée Bellepierre regroupés sur le stade de foot Les élèves et le pesonnel du lycée Bellepierre ont été regroupés sur le stade de foot situé non loin de l'établissement.

09:19 Un troisième établissement évacué Ce matin - selon des informations fournies par le rectorat à Imaz Press, un troisième établissement, le lycée Pierre Lagouruge au Tampon, a également été évacué suite à une alerte à la bombe. Les quelques 1.000. lycéens ont été évacués.

09:18 Les services de secours déployées La gendarmerie au Tampon et la police à Saint-Denis ainsi que les services de secours ont rapidement déployé des dispositifs de sécurité autour des établissements.

09:10 Deux lycées évacués : un au Tampon et un à Saint-Denis Les 2.400 élèves ainsi que le personnel du lycée Roland Garros et les 1.000 élèves du lycée de Bellepierre comme le personnel ont été immédiatement évacués. Les opérations d'évacuation se sont passées dans le calme, il n'y a eu ni bousculade ni panique.

09:09 Bonjour La Réunion Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce live de rentrée des classes. Plusieurs alertes à la bombe ont été recensées ce lundi 30 octobre 2023.