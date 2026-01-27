Météo : circulation dépressionnaire au large des Mascareignes et possible dégradation du temps sur La Réunion en milieu de semaine

"Une circulation dépressionnaire pourrait se former au large du nord des Mascareignes d'ici ce mercredi" informe Météo France ce mardi 27 janvier 2026. La probabilité qu'elle se développe jusqu'au stade de tempête tropicale est "faible" à ce stade. "Selon le scénario le plus probable, cet éventuel système pourrait ensuite circuler à proximité de la Réunion ou l'île Maurice" informent les météorologues. Une dégradation n'est donc pas à exclure sur La Réunion à partir du milieu de semaine "mais les prévisions sont encore trop incertaines pour en préciser l'ampleur" note Météo France (Photo windy.com)

Une autre circulation dépressionnaire pourrait se former dans la partie centrale du Canal du Mozambique à partir de mercredi. "La probabilité qu'elle se développe jusqu'au stade de tempête tropicale devient faible à partir de mercredi 28 puis modérée à partir de jeudi 29 janvier" dit encore Météo France.

"En cas de formation d'une tempête, il n'est pas prévu qu'elle impacte directement Mayotte qui devrait rester en périphérie lointaine du centre dépressionnaire, ce qui n'empêche pas des conditions perturbées liées au flux de mousson humide"terminent les météorologues.

