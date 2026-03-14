Piton de la Fournaise : les trois coulées de lave avancent doucement vers l'océan

Depuis ce vendredi 13 mars 2026, trois coulées de lave traversent la RN2 entre Sainte-Rose et Saint-Philippe, sur une largeur de 260 mètres environ. La lave. continue sa progression vers l'océan et se trouve désormais à 500 mètres de l'eau. La deuxième éruption du Piton de la Fournaise de l'année, débutée le 13 février, dure désormais depuis plus d'un mois. (Photos Richard Bouhet / Emmanuel Grondin / Mon Ami / www.imazpress.com)

Une première depuis 2007. Après quelques jours d'incertitude, la lave a traversé la route en trois endroits différents. Un spectacle qui attire les curieux et ravi les spécialistes.

- La lave a traversé la RN2 -

Après s’être propagé à des vitesses entre 2 et 70 m par heure, le front de coulée s’est figé jeudi soir à 18h (heure locale) à environ 120 m de la RN2.

La coulée a finalement repris progression a repris vers 23h40 et a atteint la route ce matin à 5h53 avant de se figer à nouveau. Pendant ce temps, plusieurs bras de coulée se sont développés plus en amont et se sont avancés vers la RN2 au cours de la nuit.

Vers 8 heures ce vendredi 13 mars 2026, que la coulée de lave est franchement entrée sur la RN2 et a commencé à traverser la voie de circulation. C'est la coulée la plus au nord qui a franchi le bitume après l’avoir frôlé pendant plus de deux heures. Le premier bras de coulée qui a traversé la RN2 à 8h s'est étalé sur 15 mètres de long et sur 1,5m de haut.

Après le premier franchissement observé, un second bras de coulée a traversé la route nationale 2 dans le Grand Brûlé à 9h27. Regardez cette vidéo de notre photographe Richard Bouhet.

Située plus au sud, la troisième coulée a traversé la RN2 en début d'après-midi ce vendredi. Au total, ce sont donc trois coulées qui traversent la RN2 sans se trouver.

Des flammes, de la fumée... avec des températures affolants les compteurs, la lave en fusion brûle la route nationale 2. Regardez.

A 12h35 un troiisème bras de coulée a atteint la route. " Ce sont désormais 3 bras de coulées qui ont traversé la route nationale deux sur une largeur de 260 m environ ", précise l'OVPF.

C'est la première fois depuis 2007 que le feu liquide expulsé par le Piton de la Fournaise traverse la RN2

Dès l'annonce d'une possible traversée de la route par la lave, de nombreuses personnes, ont commencé à se rendre à proximité du site de la coulée. Regardez.

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption le vendredi 13 février 2026.

- Passage en alerte 2.2, la RN2 fermée à la circulation -

Par mesure de sécurité le préfet de La Réunion avait décidé de déclenché la phase d’alerte 2.2 du dispositif ORSEC volcan. Dès 15h ce jeudi 12 mars 2026, la portion de la RN2 située dans le secteur de la coulée était fermée à la circulation.

Seuls les piétons et les cyclistes sont autorisés à franchir le barrage arrêtant la circulation des voitures. Un second barrage situé quelques centaines de mètres plus loin empêche cette fois toute circulation

Un dispositif de gestion de la circulation a aussi été mis en place, impliquant la fermeture de la route nationale entre Grand Brulé à Sainte-Rose et Citron Galet à Saint-Philippe.

Les points de retournement suivants sont mis en place :

- Sur la commune de Sainte-Rose, la route sera fermée au niveau du PR78, où un point de retournement provisoire sera mis en place.

- Sur la commune de Saint-Philippe, la fermeture complète s’étend désormais dans l’enclos du PR78 au PR82.

"Le stationnement reste autorisé sur la route nationale en amont de ces points de retournement, sur un seul côté de la route nationale (côté montagne), et à l’exclusion de certaines zones habitées ou dangereuses (secteur de Bois Blanc, rampes de la Cage aux lions)", précise la préfecture.

Au-delà des points de retournement, "l’accès est autorisé uniquement aux piétons et aux cyclistes jusqu’à la zone d’exclusion, matérialisée par des barrières".

L’accès est strictement interdit au-delà de ces barrières, en raison des risques liés à la proximité de la coulée, aux émanations de gaz nocifs, et aux instabilités du terrain.

Il est demandé aux usagers de respecter scrupuleusement la signalisation qui sera mise en place sur le terrain afin de conserver des conditions de circulation les plus optimales possibles.

- La préfecture rappelle les règles de sécurité pour aller observer la coulée -

Dans un point de situation, la préfecture a rappelé que le stationnement restait autorisé sur la route nationale en amont des points de retournement, "sur un seul côté de la route nationale (côté montagne), et à l’exclusion de certaines zones habitées ou dangereuses (secteur de Bois Blanc, rampes de la Cage aux lions)", précise la préfecture. Les demi-tours pour reprendre le sens de circulation doivent se faire uniquement aux aires de retournement balisées, afin d’éviter toute situation dangereuse ou engorgement sur la RN2.

Pour rappel, au-delà des points de retournement, l’accès est autorisé uniquement aux piétons et aux cyclistes jusqu’à la zone d’exclusion, matérialisée par des barrières. "L’accès est strictement interdit au-delà de ces barrières, en raison des risques liés à la proximité de la coulée, aux émanations de gaz nocifs, et aux instabilités du terrain. L’accès à l’enclos reste strictement interdit, seuls les secteurs autorisés de la route nationale peuvent être accessibles aux piétons et aux cyclistes", explique les services de préfecture dans leur communiqué.

"Par ces mesures, les autorités entendent agir avec équilibre, afin de permettre aux habitants et aux visiteurs de pouvoir accéder au site en toute sécurité, tout en préservant la fluidité de la circulation et en assurant un accès optimal aux services de secours". En cas d’évolution de la situation, le dispositif pourra être amené à évoluer.

- Transport scolaire du réseau Cirest : organisation exceptionnelle suite à la fermeture de la RN2 -

Suite à la fermeture de la RN2 au niveau de Grand Brûlé, liée à l’éruption volcanique en cours, une organisation exceptionnelle du transport scolaire a été mise en place "afin d’assurer le déplacement des élèves de l'est vers les lycées du sud dans les meilleures conditions possibles", précise la Cirest.

Ce changement sera effectif, à compter de la rentrée scolaire du lundi 16 mars 2026, sous réserve du maintien de la fermeture de la RN2 par arrêté préfectoral.

Le phénomène a un impact important sur la circulation entre l'est et le sud de l'île. Tout trajet direct entre les communes de Saint-Philippe et de Sainte-Rose est impossible. La seule possibilité pour rallier ces deux villages, distants de 32 km, est de faire le tour complet de l'île, faisant passer le trajet habituel de 30 minutes à 02h30.

Lire aussi - Coulées de lave sur la RN2 : la Région travaillera "dès que possible" à la réalisation d’une voie provisoire

- La route coupée par la lave à sept reprises depuis 1977 -

Par le passé, la lave du Piton de la Fournaise a traversé à six reprises depuis 1977 la route après avoir déferlé les grandes pentes du massif volcanique.

La dernière fois que cela était arrivé c'était en 2007 au niveau du Tremblet (Saint-Philippe).

Retrouvez ici les images de nuit du volcan.

Avant celle qui est en cours, la dernière éruption avait commencé" au dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.

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