À retenir ce soir : fraudes à La Réunion, Larry Tevanee champion, tentative de meurtre à Saint-Leu, engagements pour les agriculteurs et l'enclos du volcan rouvert

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 27 janvier 2026 : - 141 millions d’euros de fraudes détectés en 2025 à La Réunion - Boxe Amateur Élites : le Réunionnais Larry Tevanee, champion de France, accueilli en fanfare à Gillot - Tentative de meurtre à Saint-Leu : poursuivie pour avoir immolé son compagnon, une femme de 63 ans placée en détention - Colère agricole : le préfet s'engage à trouver des solutions, "mais rien n'est encore gagné" pour les agriculteurs - Volcan : activité sismique en diminution, le préfet décide d’ouvrir l’accès à l’enclos avec des restrictions

À La Réunion, en 2025, 141 millions d’euros de fraudes fiscales, douanières et de fraudes aux cotisations ou prestations sociales ont été détectés par le Comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF). 43,6 % ont déjà été recouvrés. Des chiffres dévoilés le vendredi 23 janvier 2026 par le Codaf, réuni sous la co-présidence de Patrice Latron, préfet de La Réunion, de Véronique Denizot, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis et d’Olivier Clémençon, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.

Larry Tevanee est arrivé sous les acclamations à La Réunion ce mardi 27 janvier 2026. Le jeune Réunionnais a été sacré grand champion de France de boxe amateur Élites dans la catégorie -50 kg, lors de la compétition qui s'est déroulée le samedi 24 janvier 2026 à La Rochelle. Le boxeur de 21 ans remporte son premier titre national dans cette catégorie des super-légers, face au toulousain Zakarya Bouhaouk.

Soupçonnée d'avoir immolé son compagnon, une femme de 63 ans a été placée en détention provisoire ce mardi 27 janvier 2026 à l'issue de sa présentation au tribunal de Saint-Pierre. Selon Zinfos974, la mise en cause est poursuivie pour tentative d'assassinat. La victime a été gravement brulée sur de larges parties du corps.

Ce mardi 27 janvier 2026, à l'appel de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs (JA), les professionnels du monde agricole ont appelé à la mobilisation. Trop d'importations, la filière canne en difficulté, des trésoreries dans le rouge... À la sortie de la préfecture, la délégation estime avoir été entendue. "Des engagements ont été pris, nous avons été écouté, mais rien n'est gagné", déclare le président de la Chambre d'agriculture. Le rassemblement a commencé à 8h30 devant la préfecture.

(Actualisé) Suite à l’arrêt de l’éruption le 20 janvier 2026 aux alentours de 5 heures, l’activité sismique sous le sommet du Piton de la Fournaise est en diminution, indique l'Observatoire volcanologique. Toutefois, "une reprise de l’inflation du sommet est observée depuis la fin de l’éruption". Dans ces conditions, le préfet de La Réunion décide d’ouvrir l’accès à la partie haute de l’enclos, aux grandes pentes et à la partie basse, avec des restrictions. Les réouvertures de sentiers autorisées seront effectives à compter du mercredi 28 janvier à 6 heures.