Tentative de meurtre à Saint-Leu : poursuivie pour avoir immolé son compagnon, une femme de 63 ans placée en détention

(Actualisé) Soupçonnée d'avoir immolé son compagnon, une femme de 63 ans a été placée en détention provisoire ce mardi 27 janvier 2026 à l'issue de sa présentation au tribunal de Saint-Pierre. Selon Zinfos974, la mise en cause est poursuivie pour tentative d'assassinat. La victime a été gravement brulée sur de larges parties du corps (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les faits se sont produits dans la nuit du du mardi 20 au mercredi 21 janvier 2026 à Saint-Leu. Le mercredi matin, l'homme s'était présenté adns un cabinet médical le corps couvert de brûlures graves.

Il avait été pris en chare par le Smur et hospitalisé au CHU où il se trouve toujours.

Sa compagne avait été interpellée et placée en garde à vue. Elle avait été présentée une première fois au tribunal de Saint-Pierre et avait demandé un délai pour préparer sa défense.

Elle avait été placée en détention en attendant l'audience de ce mardi. Son incarcération provisoire a donc été confirmée dans le cadre de l''information ouverte pour tentative d'assassinat.

www.imazpress.com/[email protected]