À la une de ce mercredi : accident grave de parapente, zone perturbée à 600 km de La Réunion, chien robot, le budget de l’État adopté, musées régionaux et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 28 janvier 2026 : - Saint-Leu : deux blessés dans un accident de parapente, une victime évacuée en urgence absolue - Une zone perturbée "peu organisée" à plus de 600 km au nord-ouest de La Réunion - Chien robot : une révolution à quatre pattes débarque à La Réunion - L'Assemblée adopte le budget de l’État, qui va être transmis au Sénat - Musées régionaux : 423.858 visiteurs accueillis en 2025 - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mitigé et une chaleur bien présente (Photo www.imazpress.com)

Ce mardi 27 janvier 2026, l'unité du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp) est intervenue pour un accident de parapente à Saint-Leu dans le secteur des Colimaçons. Deux personnes ont été blessées. Un homme a été évacué en urgence absolue. L'autre victime, une jeune femme, est en urgence relative.

Une zone perturbée a commencé à s'organiser à l'est de Madagascar, à plus de 600 km au nord-ouest de La Réunion. Ce système reste encore ce mercredi 28 janvier 2026 "peu organisé et ne génère pas de vent fort", précise Météo France, ajoutant que "les conditions météorologiques les plus dégradées se situent dans le quadrant sud-est". Il devrait circuler entre mercredi et vendredi au large nord-est de La Réunion toujours à un stade peu développé (Photo : capture Windy)

Il n'a pas encore de nom, n'aboie pas, et pourtant, ce robot quadrupède a l'apparence d'un chien 2.0. Importé de Chine par Benjamin Filaumard, un passionné de robotique, l'objectif de ce Possessionnais, créer son entreprise pour rendre la robotique et le code accessible aux réunionnais, notamment les plus jeunes.

L'Assemblée nationale a de nouveau repoussé mardi deux motions de censure déposées contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, permettant l'adoption en nouvelle lecture du budget de l'Etat pour 2026, qui après un bref passage au Sénat devrait être adopté définitivement en début de semaine prochaine.

L'année 2025 s’est achevée sur une bonne dynamique pour la SPL Réunion des Musées régionaux avec 423.858 visiteurs en 2025, soit plus 4,9 % par rapport à 2024. Les quatre établissements - Kélonia, la Cité du Volcan, le Musée Stella Matutina et le MADOI - confirment leur attractivité auprès des publics locaux et touristiques, comme l'indique la Région.

Matante Rosina nous annonce un temps qui ne change pas beaucoup pour ce mercredi 28 janvier 2026. Le matin est agréable, avec un ciel plutôt clément pour démarrer la journée. Mais attention, dans l’après-midi, les nuages reviennent à la charge et donnent de bonnes averses, notamment dans l’intérieur de l’île. Le risque orageux est toujours là, alors mieux vaut garder un œil sur le ciel. La chaleur reste bien présente et le vent d’Est-Nord-Est se renforce en fin de journée et dans la nuit. Bonne nouvelle côté mer : la houle australe s’amortit, et les conditions s’améliorent progressivement autour de l’île.