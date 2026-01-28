Une zone perturbée "peu organisée" à plus de 600 km au nord-ouest de La Réunion

Une zone perturbée a commencé à s'organiser à l'est de Madagascar, à plus de 600 km au nord-ouest de La Réunion. Ce système reste encore ce mercredi 28 janvier 2026 "peu organisé et ne génère pas de vent fort", précise Météo France, ajoutant que "les conditions météorologiques les plus dégradées se situent dans le quadrant sud-est". Il devrait circuler entre mercredi et vendredi au large nord-est de La Réunion toujours à un stade peu développé (Photo : capture Windy)

"Ce système devrait lentement se déplacer vers l'est-sud-est. Bien qu'il va se rapprocher des Mascareignes, aucune intensification marquée n'est attendue", indique Météo France.

Il devrait circuler entre mercredi et vendredi au large nord-est de La Réunion toujours à un stade peu développé. "Selon le scénario de prévision actuelle, les conditions les plus dégradées (fortes pluies notamment) devraient rester en mer." Toutefois, cette prévision reste encore incertaine et reste à être confirmée dans les prochains jours.

Concernant l'île Maurice, "à l'approche du système, des fortes pluies sont possibles à l'avant du système à partir de la nuit de mercredi à jeudi", informent les météorologues. Les habitants sont invités à suivre l'évolution des prévisions par le biais de leur service météorologique national.

La probabilité qu'il atteigne le stade de tempête tropicale modérée reste faible. Samedi, ce système devrait disparaître au sud-est de l'île Maurice.

- Une zone perturbée à 635 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 35 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 55 km/h.

Pression estimée au centre : 1009 hPa.

Position le 27 janvier à 16 heures locales : 16.2 Sud / 52.0 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 635 km au secteur: nord-ouest

Distance de Mayotte : 820 km au secteur: est-sud-est

Déplacement : sud-sud-est, à 7 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Perturbation tropicale

Centre positionné le 28/01 à 16h locales, par 17.2 Sud / 52.8 Est.

Perturbation tropicale

Centre positionné le 29/01 à 16h locales, par 18.5 Sud / 55.1 Est.

Perturbation tropicale

Centre positionné le 30/01 à 16h locales, par 19.7 Sud / 57.3 Est.

Perturbation tropicale

Centre positionné le 31/01 à 16h locales, par 21.6 Sud / 58.4 Est.

Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.

- Une autre dépression pourrait se former dans le Canal du Mozambique -

Selon les prévisions de Météo France, "une circulation dépressionnaire pourrait se former dans la partie centrale du Canal du Mozambique à partir de mercredi".

La probabilité qu'elle se développe jusqu'au stade de tempête tropicale devient faible à partir de mercredi 28, modérée le jeudi 29 janvier et, enfin, importante à partir du vendredi 30 janvier.

- Une activité cyclonique "proche ou supérieure à la normale" -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette saison. La tempête tropicale modérée Awo arrivée précocement en juillet 2025, a été suivie par Blossom qui fut baptisée en septembre 2025 et par la forte tempête tropicale Chenge arrivée en octobre 2025.

Les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 "sera proche ou supérieure à la normale", avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

Dudzai est le premier système a avoir atteint ce stade d'intensité.

- Et les noms sont... -

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante :

Pour rappel, un système dénommé Grant - et suivi par les services météo de La Réunion -, a été baptisé en décembre 2025 par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

