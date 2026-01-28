TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Saint-Leu : deux blessés dans un accident de parapente, une victime évacuée en urgence absolue

  • Publié le 28 janvier 2026 à 06:12
Saint-Leu : deux blessés dans un accident de parapente, une victime évacuée en urgence absolue
Saint-Leu : deux blessés dans un accident de parapente, une victime évacuée en urgence absolue

Ce mardi 27 janvier 2026, l'unité du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp) est intervenue pour un accident de parapente à Saint-Leu dans le secteur des Colimaçons. Deux personnes ont été blessées. Un homme a été évacué en urgence absolue. L'autre victime, une jeune femme, est en urgence relative (Photo : Grimp 974)

L'unité était engagée en soutien, aux côtés des collègues des casernes du Bernica, de La Saline, de Trois-Bassins, du chef de groupe de Saint-Leu, ainsi que des infirmiers sapeurs-pompiers.

www.imazpress.com/[email protected]

Faits divers, Sdis, Grimp, Parapente

guest
0 Commentaires