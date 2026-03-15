À retenir ce soir : municipales à Saint-Paul, dysfonctionnements à Sainte-Suzanne, décès de Bruno Salomone, fortes pluies et incendie à Saint-Louis

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 15 mars 2026 : - Municipales : la ville de Saint-Paul dénonce "des tentatives de déstabilisation" - Sainte-Suzanne : des dysfonctionnements signalés et des serrures de bureaux de vote fermées à la colle - Le comédien Bruno Salomone est mort à l'âge de 55 ans - Fortes pluies et orages : l'est et le sud-est de La Réunion en vigilance - Saint-Louis : un incendie est en cours, épais panache de fumée visible depuis plusieurs secteurs

Dans un communiqué publié ce dimanche 15 mars 2026, la municipalité explique : "Certaines déclarations publiques évoquent de supposées "fraudes" dans plusieurs bureaux de vote à Saint-Paul". La ville de Saint-Paul dénonce "des tentatives de déstabilisation" lors de ce premier tour des élections municipales.

Ce dimanche matin 15 mars 2026, plusieurs dysfonctionnements ont été signalés à Imaz Press dans les bureaux de vote de Sainte-Suzanne. Un électeur a affirmé avoir été refusé à l’entrée pour une tenue jugée "inappropriée" Dans d'autres bureaux, les agents communaux ont dû intervenir pour forcer les serrures des portes où de la colle avait été injectée.

Bruno Salomone, acteur notamment dans la série "Fais pas ci, fais pas ça", est décédé à 55 ans, annonce son agent à l'AFP ce dimanche 15 mars.

Ce dimanche 15 mars 2026, Météo France a placé l'est et le sud-est de l'île en vigilance jaune fortes pluies et orages. En soirée, quelques coups de tonnerre peuvent se faire entendre sur le relief dans la région du volcan.

Ce dimanche 15 mars 2026, un incendie est en cours non loin de la rivière Saint-Etienne à Saint-Louis. Les habitants témoignent sur les réseaux sociaux d'un épais panache de fumée visible depuis plusieurs quartiers et sur les hauteurs.