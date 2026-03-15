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Fortes pluies et orages : le sud de l'île en vigilance, l'est et le sud-est le seront à 17 heures

  • Publié le 15 mars 2026 à 13:20
  • Actualisé le 15 mars 2026 à 13:26
pluie

Ce dimanche 15 mars 2026, Météo France a placé le sud de l'île en vigilance jaune fortes pluies et orages, au moins jusqu'à 17 heures. Les averses devraient ensuite se décaler dans l'est et le sud-est qui seront à leur tour placés en vigilance. En soirée, quelques coups de tonnerre peuvent se faire entendre sur le relief dans la région du volcan (Photos : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cette nuit, sur la moitié est de La Réunion, le temps reste humide. En effet, "de Sainte-Marie à Saint-Philippe en passant par les Plaines et la région du Volcan, des averses sont attendues en cours de soirée et de nuit prochaine", indique Météo France.

Lire aussi : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les vigilances météo sans oser le demander

www.imazpress.com/[email protected]

Météo, Pluie, Orages, Vigilance

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