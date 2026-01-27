Hôpital Ami des Bébés : la maternité du CHU sud conserve le label, le service néonatologie l'obtient pour la première fois

Ce mardi 20 janvier 2026 à Paris, une délégation du Pôle Femme Mère Enfant du CHU Sud, a eu l’honneur de recevoir le renouvellement du label IHAB, Initiative Hôpital Ami des Bébés, pour la maternité et de décrocher le tout nouveau label IHAB pour la Néonatologie. Nous publions, ci-dessous, le communiqué du CHU (Photo : rb/www.imazpress.com)

Initiative Hôpital Ami des Bébés, IHAB, est un label international porté par l’OMS et l’UNICEF.

La délégation était composée du Docteure Magali Richard, pédiatre en néonatologie et porteuse du projet IHAB, Annaëlle Belizaire, puéricultrice en nurserie, Évelyne Chan-Shan-Kwong, auxiliaire de puériculture en Soins Intensifs de Néonatologie, et Lineda Étheve, auxiliaire de puériculture en Néonatologie.

- Une belle reconnaissance pour la maternité et le service de néonatalogie du CHU sites Sud -

Il distingue les maternités et services de néonatologie engagés dans des pratiques de soins respectueuses, bienveillantes et centrées sur les besoins des nouveau-nés et de leurs parents.

Cette reconnaissance est le fruit d’un travail collectif, d’un engagement quotidien des équipes et d’une volonté forte d’offrir le meilleur accompagnement possible dès les premiers instants de vie.