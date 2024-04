Mayotte : le gouvernement lance l'opération "Wuambushu 2" pour lutter contre l'immigration illégale

"Un projet de loi constitutionnel ainsi qu'un projet de loi ordinaire qui prévoiera d'autres mesures seront présentés fin mai" précise la ministre déléguée. "Cette loi comprendra des volets sécuritaires mais aussi sociaux. Il y aura des mesures économiques et institutionnelles. Le projet de loi fait aujourd'hui un certain nombre de concertations, pour qu'on puisse bâtir ensemble un projet de loi avec des mesures en direction des mineurs, avec des mesures de retraits de titres pour les parents dont les enfants ont été condamnés, mais aussi des titres de mérite" détaille-t-elle.

Ces personnes venaient des Comores et des régions des . "Cela représente 94% de plus qu'en 2020" souligne Marie Guévenoux

Deux vedettes côtières vont être mobilisées en lien avec le ministère des Armées, ainsi qu'un bâtiment de la marine dans le canal du Mozambique, et un avion civil multipliera les heures de vol au-dessus de l'île et au large des côtes.

"Plus récemment, l'Etat a aussi engagé 100 millions d'euros pour assurer l'accès à l'eau et lancer de nouveaux forages. Près de 37 millions de litre d'eau ont été distribués" rappelle-t-elle.

"Mayotte est un territoire prioritaire pour l'Etat. C'est tout le sens du cap mis en place par le Président. En six ans, nous avons répondu aux défis sécuritaires avec des actions concrètes : un doublement les effectifs de forces de l'ordre, la création d'un détachement permanent du RAID...aucune majorité ne l'avait fait. Pour lutter contre l'immigration illégale nous avons mis en place un dispositif dès 2019. En quatre ans, c'est plus de 26 000 personnes qui ont en mer, et plus de 2100 kwassas. Ce sont 110.000 situations ont été reconduits dans leur pays d'origine" déclare la ministre déléguée.

11:56

"L’opération Mayotte Place nette a débuté aux aurores ce matin" annonce Marie Guévenoux

"Jusqu’à fin juin, 1700 gendarmes et policiers et des militaires seront mobilisés pour lutter contre l’insécurité et les bandes, stopper l’immigration clandestine et détruire les bidonvilles qui s’étalent sur l’île" rappelle-t-elle.