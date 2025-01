Aéroport Roland-Garros : trois mules interpellées avec près d'un million d'euros de drogue

Ce lundi 13 janvier 2025, trois personnes ont été interpellées à l'aéroport Roland-Garros avec, sur elles, plusieurs kilos de drogues. Selon nos confrères d'Antenne Réunion, elles transportaient pour 1,3 million d'euros de stupéfiants (valeur estimée à la revente). Une information confirmée à Imaz Press. Actuellement en garde à vue, les mises en cause seront prochainement présentées devant le parquet (Photo : www.imazpress.com)

Selon les forces de l'ordre, les trois mules - des femmes - transportaient un peu plus de 30 kilos de résine de cannabis, 1 kilo de MDMA et deux kilos de cocaïne.

D'après nos informations, elles feraient toute partie de la même famille.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer le rôle de chacune.

Le 2 janvier, une mineure de 17 ans a également été interpellée à l'aéroport Roland-Garros, avec, sur elle, trois kilos de cachets d’ecstasy.

- Plusieurs arrestations de mules à l'aéroport en 2024 -

Depuis le début de l'année, 19 mules ont été interpellées à leur arrivée dans l'île, selon les dernières données.

Les dernières mules interpellées sont trois personnes arrêtées pour trafic de drogue le jeudi 8 août 2024.

Deux femmes et un homme de l'Hexagone transportaient 210 et 211 grammes de cocaïne "in corpore". Une fois placé en garde à vue : l'une des mises en cause a été condamnée à deux ans de prison dont un an avec sursis et l’autre à deux ans de prison dont six mois avec sursis.

Lors d'une conférence de presse en juillet 2024, l'ancien préfet Jérôme Filippini et Olivier Clémençon, procureur de Saint-Pierre déclaraient que 18 mules avaient été interpellées à leur arrivée dans l'île.

Déjà en 2023, les autorités avaient alerté sur ce phénomène, avec 24 interpellations dans l'année. Ce flux ne s'est pas tari, au contraire.

- Les affaires marquantes de 2024 -

Le 9 juillet, deux mules ont été interceptées en provenance d'Orly avec au total 26 kg de résine de cannabis, 400 g de cocaïne et 1120 g de MDMA.

14 personnes ont aussi été interpellées en juin dernier dans l'Hexagone et à La Réunion suite à l'interpellation de plusieurs mules en 2023.

Le 3 mai, les forces de l'ordre ont intercepté une mule avec 8 kg de résine de cannabis, 129g de cocaïne et 2.000 timbres imbibés de LSD. Le 10 avril, deux mules ont été interceptées avec 129 g et 127 g de cocaïne insérés dans le rectum.

En février dernier, deux personnes originaires du Val-de-Marne, "amis de longue date, ont été contrôlés puis interpellés à Saint-Denis lors d'un échange de stupéfiants" détaillent les forces de l'ordre.

Enfin, le 14 février, ils ont procédé à l'interception d'une mule avec 2,9 kg de cocaïne, 1,7 kg d'ecstasy et 8 kg de cannabis.

