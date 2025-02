Nout sawar-fèr lété a lonèr au salon International

En Chef d'orchestre que le président du Département de La Réunion Cyrille Melchior, et en partenariat avec la Région Réunion, la Chambre d'agriculture et l'Île de La Réunion tourisme (IRT), qu'a été mis en musique pour ce 61è salon International de l'agriculture, avec plusieurs dizaines d'exposant(e)s afin de renforcer l'attractivité des produits agricoles de La Réunion, lors de ce salon 2025. (Photo : www.imazpress.com)

Un salon mettant en lumière une fois de plus la richesse et la diversité des produits terroirs de l'Île, dont des Femmes et Hommes passionnés sont les principaux acteurs. Ceci, en dépit des défis climatiques liés cette année encore par une forte sécheresse.

Malgré tout, La Réunion se distingue une fois de plus par son savoir-faire, par sa capacité d'adaptation et d'innovation.

Pour Cyrille Melchior que ce soit « Ananas Victoria, mangues, fruits de la passion… autant de produits d'exception qui illustrent la richesse du terroir réunionnais », a-t-il affirmé, mettant sous les projecteurs les atouts uniques et de l'excellence des produits agricoles réunionnais en Métropole et au-delà.

Moi, je rajouterai que les sous-produits de canne à sucre dont le sucre pour les confituriers et aussi les rhums de La Réunion, qui ont décroché cette année pas moins de 31 reconnaissances dont 13 en Or, 16 en Argent et 2 en Bronze dans cinq catégories : les rhums blancs, bruns et vieux de La Réunion mais aussi les rhums arrangés et les punchs ont brillé aussi pour leurs excellences qui rehaussent la qualité de nos produits (source du Conseil Départemental).

Dès lors, on peut dire que cette année encore la production agricole de la "Réinyon" a connu un succès exceptionnel avec 55 médailles (25 en Or, 25 en Argent et 5 en Bronze) contre 32 l'année dernière (source du Conseil Départemental). De quoi à féliciter grandement tous nos agricultrices et nos agriculteurs qui se dévouent pour l'autonomie alimentaire à La Réunion, en développant un peu plus chaque jour le secteur agro-alimentaire.

Au final, une fois de plus La Réunion a brillé sous les projecteurs nationaux et internationaux lors du Concours Général Agricole 2025, grâce aussi aux sous-produits de la canne à sucre, dont nos "Travayèrs Bitasyon" peuvent être fiers des résultats.

Jean-Claude Comorassamy