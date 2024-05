Nouvelle-Calédonie, surbooking, VivaTech, BTP et grève suspendue

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 20 mai au vendredi 24 mai 2024 : • Lundi 20 mai - Nouvelle-Calédonie : les blocages se poursuivent malgré l'intervention massive des gendarmes • Mardi 21 mai - Un billet mais pas de place dans l'avion : la faute à pas de chance ou aux compagnies aériennes • Mercredi 22 mai - Salon VivaTech : dix entreprises réunionnaises s'exposent à Paris • Jeudi 23 mai - Le Bâtiment est en colère : jeudi mort pour le BTP de La Réunion • Vendredi 24 mai - BTP en crise : la grève suspendue dans l'attente des propositions des collectivités (Photo : www.imazpress.com)

• Lundi 20 mai - Nouvelle-Calédonie : les blocages se poursuivent malgré l'intervention massive des gendarmes

La Nouvelle-Calédonie était en proie aux blocages des routes, malgré les moyens engagés par l'Etat pour rétablir la circulation, avant un nouveau Conseil de défense convoqué à 20h30 (heure de La Réunion) à Paris par le président Emmanuel Macron. Aucune issue à la crise sécuritaire et politique ne se dessinait dans l'archipel lundi, jour férié, après une semaine d'émeutes en réaction à une réforme du corps électoral décriée par les indépendantistes. Six personnes ont été tuées dans ces émeutes.

• Mardi 21 mai - Un billet mais pas de place dans l'avion : la faute à pas de chance ou aux compagnies aériennes

Depuis plus d'une semaine, La Réunion est en période de vacances scolaires. Qui dit congés dit également de nombreux passagers dans les avions à destination de l'Hexagone ou encore de Maurice. Mais voilà… alors que certains, valises à la main et billets en poches s'apprêtaient à s'envoler direction les vacances, quelle ne fut pas leur déconvenue lorsque la compagnie leur a indiqué qu'il n'y avait plus de place. Des vacances gâchées, arrêtés alors qu'elles venaient à peine de commencer. Mais pour quelles raisons cela est-il arrivé ? La faute à pas de chance ou à des avions "surbookés". Un peu des deux.

• Mercredi 22 mai - Salon VivaTech : dix entreprises réunionnaises s'exposent à Paris

Le salon de la tech et des startups Vivatech ouvre ses portes ce mercredi 22 mai 2024 pour quatre jours d'annonces et de conférences. Parmi les 2800 exposants présents, 10 entreprises réunionnaises. L'occasion de présenter au secteur les innovations péi, en matière de santé, d'énergie, ou encore de cybersécurité. Elles auront jusqu'à ce samedi pour présenter leurs travaux, et convaincre les visiteurs et autres entrepreneurs.

• Jeudi 23 mai - Le Bâtiment est en colère : jeudi mort pour le BTP de La Réunion

Ce jeudi 23 mai 2024, marque la deuxième journée de mobilisation pour les syndicats de salariés et le syndicat patronal de la filière bâtiment de La Réunion qui appellent à une "journée morte" dans le secteur. Chantiers à l'arrêt, appels d'offres infructueux, salariés sur la touche… de nombreux points cristallisent la colère des professionnels du Bâtiment. Une réunion avec les donneurs d'ordres (Région, Département, bailleurs sociaux), et tous les autres acteurs du BTP devrait être organisée ce jeudi en préfecture.

• Vendredi 24 mai - BTP en crise : la grève suspendue dans l'attente des propositions des collectivités

Ce vendredi 24 mai 2024, les syndicats du BTP ont suspendu le mouvement de grève suite à des discussions fructueuses avec les collectivités qui se sont déroulées dans une salle mise à disposition de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion. Des réunions seront prévues tout au long de la semaine prochaine avec les différents partis prenants, pour élaborer des propositions concrètes. Une ultime réunion se tiendra vendredi 31 mai, qui déterminera si les syndicats reprennent, ou pas, leur grève.