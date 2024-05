Le Bâtiment est en colère : jeudi mort pour le BTP de La Réunion

Ce jeudi 23 mai 2024, marque la deuxième journée de mobilisation pour les syndicats de salariés et le syndicat patronal de la filière bâtiment de La Réunion qui appellent à une "journée morte" dans le secteur. Chantiers à l'arrêt, appels d'offres infructueux, salariés sur la touche… de nombreux points cristallisent la colère des professionnels du Bâtiment. Une réunion avec les donneurs d'ordres (Région, Département, bailleurs sociaux), et tous les autres acteurs du BTP devrait être organisée ce jeudi en préfecture (Photo rb/www.imazpress.com)

"Un jour, deux jours, trois jours… nous nous mobiliserons", a lancé ce mercredi 22 mai le secrétaire général de la CFDT, Johnny Lagarrigue. L'intersyndicale appelle l'ensemble des salariés, cadres et patrons à se joindre à leur mouvement.

Une mobilisation qui pour ce jeudi prend la forme de nouveaux barrages filtrants à l'entrée Ouest de Saint-Denis avec distribution de tracts et mobilisations devant la préfecture de La Réunion.

Ce mercredi, vers 9h30, une délégation de l'intersyndicale et des représentants de la FRBT avait été reçue par Nathalie Infante, secrétaire générale pour les affaires régionales auprès de l'État.

Ce que demandent les professionnels, la survie de leurs emplois et "une réunion d'urgence avec les acteurs économiques, à savoir la Région, le Département, les maires et les donneurs d'ordre pour des mesures immédiates".

S'ils ne s'estiment pas entendus, "la mobilisation va monter crescendo", alerte Johnny Lagarrigue de la CFDT BTP".

- "Le BTP à l'agonie" -

"La situation est grave avec des blocages des travaux, des chantiers infructueux, arrêtés par la Deal, des offres à remettre sur la table", lance Johnny Lagarrigue de la CFDT.

"On voit que la filière tombe de plus en plus, des salariés sont licenciés", dit-il.

"À un moment il faut voir les choses, on ne voit pas de visibilité, pas d'appels d'offres et ce n'est pas évident", ajoute Jean-Paul Narayanin de FO. "Là on est obligé de monter au créneau car pas mal de camarades sont sur la touche et que le BTP va mal, tous les secteurs vont mal."

"On mène un combat pour sauver la filière. On n'est pas venu faire la charité mais demander à travailler pour sauvegarder nos emplois."

"Depuis début de l'année, nous avons eu au moins 1.000 personnes qui ont été licenciées, qui n'ont plus de boulot. Les entreprises qui ont encore du boulot vont s'arrêter très vite, soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine. Nous on n'a plus rien, rien, rien du tout" martèle Raymond Payet, dirigeant de la CGTR BTP

L'intersyndicale le clame : "arèt roul a nou".

Si les salariés sont sur la touche faute de chantiers, la hausse des matières première n'y est pas non plus indifférente. Dans le secteur du BTP, les matières premières mettent en crise les entreprises. "Les prix n'ont pas baissé contrairement à ce que l'on peut entendre.

Par exemple le prix de la tôle est de 21 euros, alors qu'avant il était de 14 euros", explique Jean-Paul Narayanin.

Et ce, malgré une dérogation européenne adoptée pour l’importation des produits de construction à La Réunion.

"Depuis le début de l'année on tire la sonnette d'alarme. La filière BTP, ça fait au moins trois ans qu'elle tire la sonnette d'alarme. Personne ne nous écoute, donc maintenant faut se battre" termine le syndicaliste.

- La FRBTP solidaire -

"On a une inquiétude des syndicats sur les emplois et nous on est solidaire avec eux" déclare Jimmy Amédée, président de la commission sociale de la FRBTP (Fédération Réunionnaise du bâtiment et des travaux publics)



"La FRBTP a alerté à plusieurs reprises, depuis même presque deux ans." "Mais pourquoi cela n'avance pas ? "On a beaucoup d'appels d'offres infructueux, on a subi la hausse des matériaux. C'est des éléments conjoncturels. On a alerté et là c'est que les conséquences des dernières années."

Plusieurs demandes avaient été clairement exprimées le 7 février dernier par le président de la fédération Anthony Lebon, à savoir la mise en place d'avances de démarrage de 30 % pour tous les marchés publics. La deuxième, pour la rentabilité des entreprises avec l'entrée de la filière en secteur de compétitivité renforcée.

Anthony Lebon, président de la FRBTP le martelait, "nous n’avons pas arrêté d'alerter l'État et l'ensemble des acteurs politiques locaux sur la crise majeure que rencontre notre secteur, mais nous n’avons rien obtenu depuis longtemps".

"Le secteur est en crise avec 40% d'entreprises en liquidation judiciaire en 2023" et "les patrons sont pris à la gorge" a insisté Anthony Lebon, président de la FRBTP.

Le BTP à l'arrêt, c'est également l'arrêt de la construction de logements privés, la baisse de la construction de logements sociaux. Et ce, alors qu'à La Réunion, plus de 41.000 demandes sont toujours en attente d'un logement social pour à peine 1.000 constructions neuves.

