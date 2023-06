Plastiques, lecture, prix de l'alimentaire, assurances, urgences

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 12 au vendredi 16 juin 2023 : • Lundi 12 juin - Malgré l'interdiction, la vaisselle jetable continue de s'incruster • Mardi 13 juin - À La Réunion, un quart des jeunes de 16-25 ans ne maîtrisent ni la lecture ni l'orthographe • Mercredi 14 juin - Bruno Le Maire a promis une baisse des prix en juillet, le rendez-vous est pris… • Jeudi 15 juin - L’inflation grimpe, le nombre d'automobilistes assurés chute • Vendredi 16 juin - SOS aux urgences : les hospitaliers travaillent quotidiennement à flux tendu (Photo Photo www.imazpress.com)

• Lundi 12 juin - Malgré l'interdiction, la vaisselle jetable continue de s'incruster

Nous vous en parlions sur Imaz Press en début d'année, depuis le 1er janvier 2023, les enseignes de restauration rapide devaient dire au revoir aux emballages jetables pour les repas consommés sur place. À l'époque, nous étions allés à la rencontre des fast-foods de l'île qui se retrouvaient face à quelques soucis de mise en place. Plusieurs mois après, ils sont nombreux à ne toujours pas proposer de vaisselle réutilisable.

• Mardi 13 juin - À La Réunion, un quart des jeunes de 16-25 ans ne maîtrisent ni la lecture ni l'orthographe

Dans une étude publiée le 6 juin 2023 par le ministère de l'Éducation nationale, un jeune Français sur dix est en difficulté de lecture, soit 11% des 16-25 ans. Près de la moitié d'entre eux peut être considérée "en situation d’illettrisme". L'étude s'appuie sur des tests conduits auprès de 750.000 participants à la Journée défense et citoyenneté (JDC). À La Réunion, ce chiffre est encore plus important. 26,4% des 16-25 ans jeunes ont des difficultés pour lire. Conséquence logique, l'orthographe aussi est mise à mal. Pourquoi ces savoirs fondamentaux ne sont pas maîtrisés par de nombreux élèves de la primaire et jusqu'à la terminale ? À qui la faute ? Aux élèves plus habitués aux langages SMS et aux réseaux sociaux, à l'Éducation nationale qui a failli dans sa mission d'apprentissage ? La réponse est sans doute dans la conjugaison des deux causes.

• Mercredi 14 juin - Bruno Le Maire a promis une baisse des prix en juillet, le rendez-vous est pris…

Les prix de l'alimentaire baisseront-ils enfin au mois de juillet ? C'est en tout cas la promesse faite par Bruno le Maire, ministre de l’Économie, le 9 juin dernier. Alors que l'inflation s'élevait à 6,1% sur un an pour l'alimentaire à La Réunion, cette baisse serait plus que bienvenue pour le portefeuille de chacun. Malheureusement, les promesses du gouvernement ont tendance à tomber à l'eau plutôt rapidement. On espère donc que les grands distributeurs tiendront leurs engagements.

• Jeudi 15 juin - L’inflation grimpe, le nombre d'automobilistes assurés chute

L'inflation ne touche pas que l'alimentaire, loin de là. Les assurances, notamment automobiles, ont-elles aussi augmenté. Avec pour conséquence une baisse du nombre d'assurés. D'après l’observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 800.000 personnes rouleraient sans assurance, en France. Entre 2021 et 2022, selon un rapport du Fonds de garantie des victimes (FGV), la conduite sans assurance a augmenté de 3,5% partout en France. Une situation qui semble aussi s'étendre à La Réunion.

Selon une étude menée auprès de 97 services d'urgences répartis sur l'ensemble du territoire français, le risque de mourir est 46% plus élevé pour les patients qui attendent une nuit sur un brancard. De plus, entre décembre et janvier dernier, le syndicat Samu Urgences de France avait décompté 150 morts évitables s'il n'y avait pas eu un défaut de prise en charge. À La Réunion, pas de décès à déplorer faute de prise en charge suffisante. Toutefois, les professionnels ne cachent pas le fait qu'ils travaillent quotidiennement à "flux tendu"

