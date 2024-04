Pollution lumineuse : le cinéma Grand Sud pris pour cible par Extinction Rebellion

Ce dimanche 7 avril 2024, l'association Extinction Rebellion a une nouvelle fois sévit. L'association environnementale a tenu à dénoncer la pollution lumineuse liée à l'écran géant du cinéma Grand Sud de Saint-Pierre et son impact sur les populations de pétrels. Si ce bâtiment est visé, à Saint-Pierre, la commune agit pour éteindre ses lumières. L'ensemble de La Réunion est d'ailleurs invitée à participer à l'opération les "Jours de la nuit" (Photos : Extinction Rebellion)

"Malgré le plan de sauvegarde de la biodiversité d’Elisabeth Borne, malgré les alertes rouges qui se suivent pour la sauvegarde de la faune et la flore ici et ailleurs comme à la Réunion, rien ne bouge et le vivant se meurt dans l’indifférence générale", clame l'association dans un communiqué.

"Il faut agir ! Sensibiliser la population, alerter les acteurs publics comme privés ! Face au manque d’ambition du cinéma Grand Sud pour la sauvegarde des pétrels, nous agissons pour dénoncer leur choix inconséquent. Le choix du gain sur celui du vivant."

Raison pour laquelle l'association a posé sur les panneaux géants lumineux, des banderoles.

"Malgré nos demandes, le cinéma reste sourd et daigne répondre à notre revendication, celle d’éteindre son écran numérique pendant la saison des pétrels. Car le cinéma se situe sur la route des pétrels. L’écran géant (d’une superficie pourtant illégale) projette ses lumières pour diffuser de la publicité", poursuit Extinction Rebellion.

En 2023, la SEOR comptait plus d’une vingtaine de pétrels échoués autour du cinéma dont une dizaine au pied de l’écran.

"Comparativement, avant son ouverture l’an passé, la SEOR ne comptait qu’un seul échouage de pétrels en 8 ans (entre 2015 et 2022)", précise l'association.

"Nous demandons au cinéma grand sud d’éteindre leur écran numérique pendant la saison d’envols des jeunes pétrels", clame-t-elle.

- Les pétrels, des espèces à préserver -

"La Réunion est la seule île au monde à héberger deux espèces endémiques de pétrels. Ces espèces sont pourtant en train de disparaître. Selon l’UICN, le pétrel de Barau est en danger et le pétrel noir de Bourbon, le Timize créature fantastique qui fait partie de nos légendes est en danger critique d’extinction", indique l'association dans un communiqué.

En danger en raison de la pollution lumineuse. "La pollution lumineuse qui est de plus en plus importante. Les jeunes pétrels nichent en altitude dans les parois des sommets. Ils prennent leur premier envol et se dirigent vers l’océan guidés par le reflet des astres sur l’eau. Mais un grand nombre d’entre eux s’échouent attirés par les lumières artificielles."

D'où l'organisation des "Jours de la nuit" où les communes et collectivités ainsi que les privés sont invités à éteindre leurs lumières la nuit.

Les communes davantage concernées par les risques d'échouages de pétrels sont Cilaos "puisque la colonie se situe en périphérie de ce territoire", expliquait Julie Tourmetz de la Seor, lors d'un précédent entretien avec Imaz Press. "Après il y a les grands couloirs d'envol notamment à Saint-Pierre, Saint-Louis, Saint-Denis, sur la Rivière des Galets et Saint-Paul."

Le littoral situé sur le front de mer a également un impact sur ces jeunes pétrels désorientés. "Une fois qu'ils arrivent en mer ils ne vont pas loin et restent proches des côtes. C'est pour cela qu'ils peuvent être attirés par les éclairages du littoral."

Mais il faut savoir que ce n'est pas seulement les collectivités qui doivent agir. Tout un chacun a son rôle à jouer pour aider les pétrels. "Toutes les lumières, même celles des vérandas ou un projecteur orienté vers le ciel peuvent avoir un impact", rappelle la responsable de la Seor.

- Deux pics d'envols prévus les 8 et 20 avril -

Cette année, "devrait être on l'espère une petite année", indique Julie Tourmetz, responsable du centre de soins de la SEOR. "Les phases lunaires coïncident avec les pics d'envol toutefois il ne faut pas que la météo soit contre nous", dit-elle.

Deux pics d'envol prévu l'un le 8 avril avec la Lune noire et l'autre le 20 lors de la pleine Lune.

Depuis le début de l'année, deux pétrels de Barau se sont déjà échoués. Le premier à Cilaos et le second sur le littoral du Port.

En 2023, 1.035 jeunes pétrels de Barau ont été pris en charge la Seor. 91% d'entre eux ont pu être sauvés et relâchés. "D'où l'importance pour les Réunionnais comme (et surtout) pour les collectivités, d'accentuer les actions en faveur de la préservation de ces oiseaux endémiques de l'île" avait alors commenté la société ornithologique.

- Que faire si vous trouvez un oiseau échoué ? -

Si vous trouvez un oiseau échoué, contactez rapidement contacter la Société d’études ornithologiques de La Réunion au 02 62 20 46 65. Si personne n’est disponible lors de votre appel, laissez votre nom et votre numéro de téléphone sur le répondeur de l'association.

"Nous vous rappellerons rapidement. Dès lors, nous organiserons ensemble sa récupération dans les plus brefs délais grâce à notre réseau de sauvetage (bénévoles structures relais) opérationnel sur toute l’île", informe la Seor.

En attendant la prise en charge par l'association : mettez l'oiseau dans un carton, dans lequel vous avez fait quelques trous pour lui permettre de respirer et placez-le dans un endroit au calme, à l’abri de la chaleur et du soleil, des chiens et des chats.

