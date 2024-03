Quartier Fayard à Saint-André : une marche pour lutter contre l'insécurité et la délinquance

Ce mercredi 6 mars 2024, est organisée sur la commune de Saint-André, dans le quartier Fayard, une marche pour dire stop à l'insécurité et à la violence. Un rassemblement à l'initiative du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) et la mairie. Sur leur banderole est écrit "non à la délinquance et violence sur Fayard, on veut la tranquillité et un vivre ensemble" (Photos : rb/wwwimazpress.com)

Cela fait plusieurs mois que les habitants alertent sur l'insécurité qui règne dans le quartier Fayard à Saint-André. Ce mercredi, ils sont là avec des associations de quartier pour parler et trouver des solutions.

À l'issue de la marche, les habitants de Saint-André se sont rassemblés. Regardez.

Le 18 janvier dernier, des policiers ont été violemment pris à partie par des jeunes. Les cinq agents, mobilisés sur place pour une intervention pour violences conjugales, ont été attaqués par plusieurs individus.

Des projectiles ont été lancés en leur direction, deux policiers ont été légèrement blessés.

Plus tôt le même mois, des sapeurs-pompiers avaient été appelés pour un feu de poubelle. Sur place ils avaient été caillassés et pourchassés. Un pompier avait été blessé.

Le 26 janvier, une opération de police avait été organisée dans le quartier Fayard. Une personne avait été interpellée, après la publication d'un clip qui contiendrait, selon les forces de l'ordre, un appel à la violence contre elles.

En effet, vendredi 19 janvier, un clip de rap en shimaoré a été publié sur les réseaux sociaux. La publication était survenue quelques jours après que des violences contre les forces de l'ordre ont explosé dans le quartier.

- Renforcement des rondes et des patrouilles -

Après cette attaque, les forces de l'ordre et la mairie avaient annoncé de nouvelles actions de prévention et de répression dans le quartier de Cité Fayard.

Des patrouilles de police ont été mises en place avec des contrôles des parties communes des immeubles la journée et des rondes de nuit.

Une priorité pour l'année 2024 est la relance des conseils locaux de la sécurité et de la prévention de la délinquance (CLSPD). Un travail a débuté en 2023 par les sous-préfectures et le cabinet du préfet auprès des collectivités pour la redynamisation ou l'installation de CLSPD.

Des séminaires thématiques répondront à l'objectif impérieux de créer un réseau des coordonnateurs CLSPD de l'ile, afin de partager les bonnes pratiques sur les thématiques prégnantes du département telles que les violences intrafamiliales ou encore les addictions.