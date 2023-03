Retraites : 740.000 manifestants en France selon le ministère de l'Intérieur, 2 millions selon les syndicats

À La Réunion, deux mobilisations sont prévues en ce mardi 28 mars. La première partira de Saint-Denis au Jardin de l’État ce mardi, dès 9 heures. Le défilé descendra la rue de Paris avant de prendre le chemin de la rue Labourdonnais, la rue Jean Châtel avant de se rendre vers le Barachois. À Saint-Pierre, rendez-vous est donné dès 5h30 au rond-point de Pierrefonds pour une opération escargot en direction du boulevard Bank. À 9 heures, un cortège se rendra jusqu’au front de mer.

« Cette réforme est profondément illégitime : illégitimité sociale, illégitimité populaire et désormais illégitimité démocratique. Le puissant rejet de cette régression sociale doit continuer à s’exprimer publiquement jusqu’à son retrait », déclare l’intersyndicale.

Pour la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le préfet de police, Laurent Nuñez, prévoit un dispositif de sécurité « costaud » face à la très redoutée présence des Black Blocs et de casseurs, en marge du cortège parisien.

Invité sur le plateau de LCI ce samedi, le préfet de police Laurent Nuñez a fait savoir que les forces de l’ordre s’attendaient à "une manifestation encore difficile à gérer". "On s'attend à la même chose que jeudi dernier."

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a recensé « 903 feux de mobilier urbain ou de poubelles à Paris, 457 interpellations partout en France, 441 policiers et gendarmes blessés », a-t-il listé vendredi matin sur CNews.

Au total, l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie de 17 enquêtes judiciaires depuis la première journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites en janvier, a indiqué dimanche sa directrice.

- Borne ouverte à la discussion avec les syndicats -

Les dernières journées de mobilisation ont été marquées par de très fortes tensions dans l’Hexagone. De violents affrontements ont éclaté à de nombreuses reprises entre les manifestants et les forces de l’ordre.

Englué dans la crise, Emmanuel Macron a assuré lundi vouloir "continuer à tendre la main" aux syndicats, sans toutefois remettre en cause sa réforme des retraites, à la veille d'une dixième journée de mobilisation sur fond de polémique sur les violences entre policiers et manifestants.

Inflexible sur le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans rejeté unanimement par les syndicats, le chef de l'Etat a réaffirmé devant les ténors du gouvernement et les dirigeants de son camp réunis pour un déjeuner à l'Elysée sa volonté d'aplanir la situation. "Il faut continuer à tendre la main aux forces syndicales", a-t-il dit selon des propos rapportés par un participant.

Mais le président veut leur parler des conditions de travail -- de la pénibilité à l'emploi des seniors en passant par les reconversions --, sans accéder à la demande du secrétaire général de la CFDT Laurent Berger de mettre sur "pause" la réforme pendant six mois.

Or, le leader syndical a de nouveau prévenu lundi: il n'acceptera cette "main tendue" que si le gouvernement met "de côté pour l'instant la réforme". Il a assuré à l'AFP avoir formulé la même réponse au secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, qui l'a appelé la semaine dernière pour "échanger sur l'ambiance".

"De fait, le texte est en pause le temps de l'examen par le Conseil constitutionnel", a expliqué le participant au déjeuner élyséen, jugeant que l'idée était de "mettre àprofit" ce délai de trois à quatre semaines pour "évoquer ces sujets" annexes.

- Mobilisation de la jeunesse -

Emmanuel Macron s'en est par ailleurs pris à La France insoumise, l'accusant de vouloir "délégitimer l'ordre raisonnable" et les "institutions", et de préparer la "délégitimation du Conseil constitutionnel" au cas où il validerait la réforme. Il a aussi appelé à "condamner les violences de manière très très ferme", selon ce participant.

Dans l'immédiat, les syndicats, unis contre la réforme, préparent une nouvelle journée d'actions, la 10e contre le texte. Selon une source policière, le renseignement territorial estime que "650.000 à 900.000 personnes défileront partout en France mardi, dont 70.000 à 100.000 personnes à Paris".

Une autre source policière prévoit "un doublement, voire un triplement" de la présence des jeunes dans les cortèges, notamment mobilisés sur la question des violences policières.

Les précédentes manifestations ont été émaillées d'incidents violents, avec 457 interpellations et 441 policiers et gendarmes blessés, le 23 mars. Une enquête judiciaire a notamment été ouverte après les menaces et intimidations proférées par des policiers contre de jeunes manifestants à Paris et révélées dans un enregistrement sonore.

Alors que le Conseil de l'Europe a parlé d'un "usage excessif de la force", le terrain des affrontements s'est déplacé samedi à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, où une manifestation contre les bassines a fait des dizaines de blessés du côté des forces de l'ordre comme des manifestants. Deux manifestants étaient entre la vie et la mort lundi.

Le 23 mars, les manifestations ont rassemblé en France entre 1,09 million (Beauvau) et 3,5 millions (CGT). L'exécutif s'attendait à une décrue de la contestation.

Mardi, quelque 30% des professeurs du primaire seront en grève selon le SNUipp-FSU, principal syndicat du primaire. La grève s'annonce très suivie dans les transports, notamment en Ile-de-France: si toutes les lignes de métro seront ouvertes bon an mal an, 40% des trains seront supprimés sur les lignes A et B du RER. Le trafic SNCF sera "fortement perturbé", avec 3 TGV sur 5 en moyenne.

A Paris, les éboueurs sont en grève depuis plus de 20 jours et 7.300 tonnes de déchets sont toujours amoncelées dans les rues, alors que deux des trois sites d'incinération étaient toujours bloqués lundi.



www.imazpress.com avec l'AFP