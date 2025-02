Saint-Benoît : Kanaoké et (K)ozé sur la scène du Bisik

Cette semaine, c’est double dose de culture avec deux soirées à la salle du Bisik à Saint-Benoît. Le vendredi 7 février dès 17 heures avec An Dalonaz, où aura lieu le Kanaoké (karaoké) de Kanasel. Un concept unique dans l’est où l'artiste invite à chanter avec lui, accompagné de sa guitare. Le samedi 8 à partir de 19 heures, le premier (K)ozé de l’année. La scène ouverte du Bisik revient les deuxièmes samedis de chaque mois. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Bisik)

- An dalonaz - Kanaoké ansanm Kanasel -

Toute cette année le Bisik vous invite à une soirée spéciale organisée chaque mois, le vendredi, veille de nos (K)ozé, la scène ouverte du Bisik, organisés eux le deuxième samedi du mois.

Une soirée pou "Batkaré" ou "Vavangué" ansanm dan in “Kayanm Kafé”. Une “Gadiamb” soirée “An Dalonaz” pou gout in “Rougail Bisik” et pou gaign osi in “mangé pou lo kèr” In swaré "Lespésyal" "Lorizinal", in "Tifine" pou la boush, un "Before Kozé" si "Bisik la monté".

Une soirée offerte à nos adhérents pour préparer le week-end toute en découverte et bonne humeur…

Pour cette première de l’année nous recevons le Kanaoké de Kanasel. Un concept unique et inédit dans l’Est où notre marsouin préféré vous invite à chanter en vous accompagnant à la guitare et au chœur.

Un karaoké en live sur la scène du Bisik pour partager un moment de bonne humeur et de célébrité !

Si tu aimes chanter, toi aussi viens danser sous les sunlights des tropiques de l’océan Indien… On a le droit de changer les paroles aussi !



Pour ceux qui ne sont pas encore adhérents au Bisik, vous savez ce qu’il vous reste à faire !

Zadér, Zador!

Vendredi 7 février

Ouverture des portes 17h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Tarif 10 € - GRATUIT pour nos Adhérents

Buvette et restauration sur place

Billetterie : https://bisik.re/jn8m

- (K)ozé sur la scène du Bisik -

Le deuxième samedi de chaque mois, la scène du Bisik est à vous !

C’est (K)ozé, la scène ouverte du Bisik à toutes les oralités et tous les talents. Un événement animé par Bertrand Robert, seul ou accompagné, qui sera votre guide pour cette soirée où joie et bonne humeur sont au rendez-vous. Une ambiance unique à chaque soirée, avec une programmation qui dépend de vous et des surprises que vous voudrez bien nous partager.

Un moment qui vous est consacré, l’occasion de s’essayer à la scène, de crier, déclamer, chanter, dire, au son de votre voix ou de quelques instruments.

Venez apprécier, vous exprimer, partager un coup de cœur, de gueule, un fonnkèr, un son ou une chanson, devant le public généreux et bienveillant du Bisik dès 19h.

Ouverture des portes 19h

Infos 0693 63 39 39

Buvette et restauration sur place