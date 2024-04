Saint-Benoît : l'école maternelle André Hoareau fermée, les marmailles transférés dans d'autres établissements

Depuis deux mois, l'école maternelle André Hoareau est portes closes, suite à une opération de désinsectisation. Ce vendredi 12 avril 2024, le maire a reçu les parents d'élèves afin de faire le point sur la fermeture de l’école et les solutions envisagées pour permettre à leurs enfants de retourner en classe le plus tôt possible. Il a donc été décidé qu'à compter du jeudi 18 avril, les 120 élèves de l’école maternelle et leurs enseignants seront accueillis, en journée complète, à l’école élémentaire André Hoareau et à l’école maternelle La Poussinière (Photo : sly/www.imazpress.com)

Patrice Selly, maire de Saint-Benoît, a échangé sur les solutions "les plus adaptées et les plus simples à mettre en œuvre rapidement" proposées en concertation avec l’ensemble des partenaires, pour permettre un retour en classes de leurs enfants le plus tôt possible.



Ainsi, dès le jeudi 18 avril, les 120 élèves de l’école maternelle et leurs enseignants seront accueillis, en journée complète.



Les élèves de Moyenne et Grande section seront accueillis dans six classes de l’école élémentaire André Hoareau. Pour permettre leur accueil, les élèves de deux classes de CM2 seront transférés au collège Amiral Bouvet. Les élèves de Petite section et de Très petite section seront, quant à eux, accueillis dans trois salles réaménagées de l’école maternelle La Poussinière : la salle de périscolaire, le dortoir et la salle de motricité.



Un bus scolaire sera mis à disposition pour transporter les élèves de Petite, Moyenne et Grande section au départ de l’école André Hoareau, avec l’accompagnement des Atsem.

- L'école maternelle reste elle fermée -



Cette organisation est mise en place provisoirement "le temps d’effectuer un nettoyage complet, du sol au plafond, des classes contaminées à l’école maternelle André Hoareau", indique la mairie.

"Tous les revêtements de sol, les contreplaqués fixés au mur et les faux plafonds seront retirés pour procéder à un nettoyage profond des salles de classe. Un troisième prélèvement sera effectué par l’Atmo à l’issue de ce nettoyage pour s’assurer de la bonne qualité de l’air avant la réintégration des enfants."



"Un point régulier sera effectué avec les représentants de parents d’élèves et les partenaires afin de s’assurer du bon déroulement de l’enseignement, dans ce contexte particulier", ajoute le communiqué.

- Déjà deux mois de fermeture -

Depuis le 9 février 2024, soit depuis deux mois jour pour jour, les petits maternelles de l'école André Hoareau à Saint-Benoît sont privés d'école. Fermée suite à une désinsectisation, l'établissement scolaire n'a depuis jamais rouvert ses grilles. Ce lundi 8 avril, les parents ont crié leur colère face au manque de communication.

La commune et l'Académie expliquant que l'ouverture de l'école est soumise aux résultats des analyses, qui devraient arriver prochainement. En attendant, le rectorat s'attèle à préparer de nouvelles mesures pour assurer une scolarité digne de ce nom aux marmailles dès lundi prochain

Pour rappel, les écoles maternelle et élémentaire André Hoareau de Saint-Benoît sont fermées depuis le 9 février 2024 date à laquelle une cinquantaine de personnes – enfants comme adultes – ont été pris de maux de tête, de démangeaisons et de problèmes respiratoires.

Au total, une cinquantaine d'enfants et adultes avaient été pris en charge. La préfecture avait activé le plan "nombreuses victimes". Deux personnes ont été hospitalisées en urgence relative.

Quelques jours avant l'évacuation de l'école, avait eu lieu dans l'établissement scolaire une opération de désinfection de fourmis commanditée à une entreprise par la commune.

