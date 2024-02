Saint-Benoît : les grilles de l'école André Hoareau restent closes, des analyses toujours en cours

Cela devait être une fermeture exceptionnelle de quelques jours. Et pourtant, plus de dix jours après l'évacuation de l'école maternelle André Hoareau à Saint-Benoît - qui a eu lieu le 9 février 2024 - suite à des malaises d'enfants et d'adultes, l'établissement scolaire reste encore fermé ce lundi 26 février. L'école des tous petits n'est pas la seule où le portail est encore clos cette semaine – quelques jours avant les vacances scolaires – l'école élémentaire également reste fermée. Pour ne pas décrocher avant l'heure, une continuité pédagogique a été mise en place par le rectorat. Concernant les raisons des maux des écoliers et personnels de l'école, l'enquête est toujours en cours (Photo : sly/www.imazpress.com)

Les écoles maternelle et élémentaire André Hoareau de Saint-Benoît sont fermées depuis le 9 février 2024 date à laquelle une cinquantaine de personnes – enfants comme adultes – ont été pris de maux de tête, de démangeaisons et de problèmes respiratoires.

Au total, une cinquantaine d'enfants et adultes avaient été pris en charge. La préfecture avait activé le plan "nombreuses victimes". Deux personnes ont été hospitalisées en urgence relative.

Lire aussi - Saint-Benoît : 52 enfants et adultes incommodés à l'école André Hoareau, deux personnes hospitalisées

Quelques jours avant l'évacuation de l'école, avait eu lieu dans l'établissement scolaire une opération de désinfection de fourmis commanditée à une entreprise par la commune.

"Des communes compétentes pour l'entretien des écoles dont elles sont propriétaires. Des communes qui ont la garantie des entreprises qui interviennent que les produits sont toujours inoffensifs pour les élèves", indique le rectorat, contacté par Imaz Press.

"Le rectorat est immédiatement mobilisé pour intervenir en urgence lorsqu'un événement traumatique ou une maladie, intoxication alimentaire, manifestations allergiques touchant plusieurs élèves ou personnels survient dans le milieu scolaire. Il a dans ce cadre un rôle de conseil, en lien avec les différents partenaires", précise l'académie.

Dans ce cas, un travail en concertation est mené avec les services municipaux, et l'ARS si nécessaire.

Lire aussi - Saint-Benoît : l’école André Hoareau restera fermée toute la semaine prochaine

Lire aussi - Saint-Benoît : l’école maternelle et élémentaire André Hoareau ne rouvrira pas jeudi

- Une enquête en cours, des analyses effectuées -

Si la commune a bien indiqué qu'il y a eu une opération de désinsectisation peu de jours avant, pour l'heure, rien n'indique que c'est cela qui a causé les troubles chez les élèves et le personnel.

Une enquête est toujours en cours, en partenariat avec l'Agence régionale de santé et le Sdis. Des relevés ont été réalisés par l'Observatoire de la qualité de l'air ATMO Réunion. "En fonction des résultats des analyses, une cellule de crise se réunira pour envisager une réouverture de l'école dans les meilleures conditions de sécurité." Mais pour l'heure, les résultats ne sont pas encore connus.

L’expertise d’Atmo-Réunion a été sollicitée sur la partie "polluant dans l’air" uniquement, pour l’école de Saint Benoît.

Atmo explique, "de manière générale on sait ce qu'on va mesurer, ce que l'on recherche dans l'air ambiant c'est un polluant". "En fonction de ce que l'on veut regarder – du gaz ou des particules – on aura différents types d'appareils plus ou moins onéreux et précis par rapport à l'objectif", ajoute Christophe Ampe, directeur par intérim.

Dans l'air ambiant, "l'appareil va surveiller la qualité de l'air dans le cadre d'un arrêté pour voir s'il y a dépassement du seuil règlementaire".

Dès que cela est fait, "on lance le prélèvement pour avoir des résultats très spécifiques et cela peut prendre plusieurs semaines", dit-il.

Une exposition aux produits qui, si elle est avérée, "reste exceptionnelle", explique un médecin. "La très grande majorité des produits grand public formicides et insecticides restent peu dangereux en cas de contact ou d’inhalation brève accidentelle", ajoute un professionnel de santé.

- Une continuité pédagogique mise en place -

Depuis cette date, une continuité pédagogique est mise en place par le rectorat, en lien avec la commune.

Pour les parents qui ne disposent pas de matériel informatique, il y a une aide apportée par le CCAS pour fournir les documents sous format papier.

Concernant le travail pédagogique, la continuité se fait par l'espace numérique de travail dont disposent toutes les écoles de Saint-Benoît. Les enseignants mettent à disposition pour les élèves des activités à réaliser.

Si pour les élèves de l'école élémentaires, "la quasi-totalité des familles sont connectées, en maternelle deux tiers le sont", explique Franck Masse, inspecteur d'académie du secteur est.

Pour les parents qui ne disposent pas de matériel informatique, il y a une aide apportée par le CCAS pour fournir les documents sous format papier.

"Il y a des familles qui ont des difficultés à se connecter ou ne sont pas à l'aise. Dans ce cas, la Kaz centrale d'action sociale et éducative de la commune, située à proximité des deux écoles a été réquisitionnée pour accueillir les familles", précise Franck Masse.

"On aide les enfants pour utiliser les documents, on échange avec les parents", ajoute-t-il.

Pour les parents qui travaillent et ne peuvent donc assurer la continuité pédagogique de leur enfant, "un service minimum a été ouvert". "Pour l'instant nous avons une trentaine de places pour une dizaine de parents inscrits, avec deux enseignants remplaçants mais titulaires, aidés des ATSEM (agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles)", précise l'inspecteur d'académie.

Le service minimum étant effectué à l'école maternelle de la Poussinière pour les tout petits et à l'école élémentaire Odile Élie pour les plus grands.

Chaque famille étant toujours en lien avec son enseignant "afin d'éviter que l'enfant ne décroche".

Une continuité qui concerne 250 élèves en élémentaire et 170 élèves en maternelle et qui courra jusqu'à ce qu'"il n'y ait plus de risques pour les enfants".

- L'école de la Saline également évacuée -

À Saint-Paul, l'école de la Saline les Hauts elle aussi avait été évacuée après des symptômes similaires chez les enfants et personnels le 16 février 2024.

Si l'école a pu rouvrir le 22 février 2024, "une enquête est en cours et des analyses ont été faites", indique la mairie. "Un nettoyage de l'école a également été effectué."

La mairie ayant expliqué que "l'opération de désinsectisation réalisée le jeudi 15 février 2024 s'est déroulée selon le protocole applicable habituellement. Toutes les mesures nécessaires ont été ainsi prises garantissant la sécurité des élèves, du personnel enseignant et de toute la communauté éducative de l'école."

Lire aussi - Saline-les-Hauts : l'école maternelle évacuée après plusieurs malaises

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com