Saline-les-Hauts : l'école maternelle évacuée après plusieurs malaises

Ce vendredi 16 février 2024, l'école maternelle de la Saline-les-Hauts a été évacuée après que des enfants et des adultes aient été pris de malaises. Les pompiers et le Samu sont intervenus sur place pour prendre en charge les personnes incommodées. Les parents ont eux été appelés pour venir chercher leurs enfants. Si cela n'est pas possible, les enfants sont transférés à l'école élémentaire située à côté (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

"Plusieurs enfants et adultes ont été pris de symptômes, de réactions, d'irritations des voies respiratoires, de démangeaisons, et yeux qui brûlent", précise le rectorat, contacté par Imaz Press.

Les pompiers ont été appelés et sont venus, accompagnés d'un médecin du Samu. "L'ensemble des élèves ont été sortis des classes et mis sous le préau. Les adultes et élèves qui présentaient des symptômes ont été mis dans la salle de restauration, seule salle qui n'avait pas été traitée", indique le rectorat.

En tout, une trentaine d'enfants et une dizaine d'adultes ont été vus par le médecin.

Les parents ont été contactés. "Ceux qui peuvent venir récupérer leurs enfants viennent les chercher et pour ceux qui ne le peuvent pas, les enfants sont transférés à l'école élémentaire située à proximité."

À savoir que ce jeudi 15 février, une entreprise était venue effectuer une opération de dératisation au sein de l'école.

