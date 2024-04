Saint-Benoît : les analyses ne sont pas bonnes, l’école maternelle André Hoareau reste fermée

Huit semaines après l’épisode d’intoxication à l'école maternelle André Hoareau à Saint-Benoît, les derniers résultats d’analyse de l’air ont révélé des traces encore importantes d’insecticide dans les salles de classe. Par conséquent, la municipalité est contrainte de maintenir l’école maternelle André Hoareau fermée, jusqu’à nouvel ordre. Cette fermeture durera jusqu’à ce que les taux mesurés soient conformes aux exigences du code de santé publique (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

Depuis le 16 février, deux contrôles de l’air ont été menés par l’observatoire de la qualité de l’air de La Réunion (ATMO), avec un délai de rendu de résultats de trois semaines. Si l’école élémentaire a pu rouvrir ses portes, le 19 mars dernier ; ce n’est toujours pas le cas de l’école maternelle.



"Face à cette situation, la municipalité, en étroite collaboration avec le Rectorat, travaille à des solutions à court terme et à moyen terme pour permettre aux élèves de retrouver au plus vite une scolarité "normale"" explique la commune.



Une réunion est prévue ce vendredi 12 avril à 14h à l’école élémentaire André Hoareau avec l’ensemble des parents et des partenaires afin de faire le point sur les différentes options envisagées pour les prochaines semaines.



Enfin, la municipalité tient "à dire aux parents qu’elle comprend et partage leur mécontentement face à cette situation qui perdure et veut les remercier pour leur patience".

"Depuis le début de cette crise, les services de la Ville et l’ensemble des partenaires sont mobilisés sans relâche pour tenter de solutionner ce problème afin de permettre aux enfants de retrouver leur école et leurs petits camarades. Toutes les conditions de sécurité sanitaire doivent être réunies pour envisager la réouverture de l’école maternelle André Hoareau. La sécurité de nos enfants et la qualité de leur accueil à l'école sont nos priorités fondamentales" écrit la commune.



Le détail de la totalité des résultats d'analyse est consultable sur le site de l'ATMO.

Lire aussi : Saint-Benoît : 52 enfants et adultes incommodés à l'école André Hoareau, deux personnes hospitalisées

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com