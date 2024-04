Saint-Benoît : les analyses tardent à arriver, l'école maternelle André Hoareau reste fermée

Depuis le 9 février 2024, soit depuis deux mois jour pour jour, les petits maternelles de l'école André Hoareau à Saint-Benoît sont privés d'école. Fermée suite à une désinsectisation, l'établissement scolaire n'a depuis jamais rouvert ses grilles. Ce lundi 8 avril, les parents ont crié leur colère face au manque de communication. La commune et l'Académie expliquant que l'ouverture de l'école est soumise aux résultats des analyses, qui devraient arriver prochainement. En attendant, le rectorat s'attèle à préparer de nouvelles mesures pour assurer une scolarité digne de ce nom aux marmailles dès lundi prochain (Photos : sly/www.imazpress.com)

"Depuis la dernière information, lors de la reprise des cours pour l'école primaire après les vacances, on n'a pas d'information", déplore Daniel Amouny, représentant des parents d'élèves de la FCPE.

"Les parents sont en colère parce que cette situation est complexe pour les marmailles qui ne comprennent pas pourquoi ils vont à l'école à 8 heures et 9 heures on demande aux parents de revenir les chercher, galère pour l'organisation avec les employeurs également", ajoute-t-il.

"Ce système-là ne peut pas perdurer", lance le représentant de la FCPE.

Ce que déplorent les parents, c'est également l'absence de communication de la part de la mairie. "Personne ne répond, on a l'impression que c'est secret.

"Les parents se sentent abandonnés, discriminés par rapport aux autres élèves des autres écoles et ils sont inquiets pour la scolarité de leurs marmailles."

Daniel Amnouny mettant l'accent sur le fait que depuis la rentrée de janvier, les élèves de la maternelle André Hoareau n'ont eu cours que deux semaines. "C'est inadmissible et le système mis en place pose plus problème qu'autre chose." "La mairie aurait dû avoir une réponse exceptionnelle."

- Des résultats attendus -

Si l'école tarde à rouvrir, c'est que les résultats des tests n'ont pas encore été transmis.

"Les prélèvements ont été envoyés en métropole donc il a fallu que ça parte et après le temps que les analyses soient faites et envoyées à l'association Atmo ça prend du temps", explique Franck Masse, inspecteur d'académie de l'est de l'île.

"On attend incessamment sous peu les résultats", poursuit-il.

Contactée, la mairie de Saint-Benoît a répondu : "nous communiquerons à ce sujet dans le courant de la semaine, nous devrions recevoir le rapport d’analyse de l’ATMO ce jour".

L’expertise d’Atmo-Réunion a été sollicitée sur la partie "polluant dans l’air" uniquement, pour l’école de Saint Benoît.

Pour rappel, les écoles maternelle et élémentaire André Hoareau de Saint-Benoît sont fermées depuis le 9 février 2024 date à laquelle une cinquantaine de personnes – enfants comme adultes – ont été pris de maux de tête, de démangeaisons et de problèmes respiratoires.

Au total, une cinquantaine d'enfants et adultes avaient été pris en charge. La préfecture avait activé le plan "nombreuses victimes". Deux personnes ont été hospitalisées en urgence relative.

Quelques jours avant l'évacuation de l'école, avait eu lieu dans l'établissement scolaire une opération de désinfection de fourmis commanditée à une entreprise par la commune.

- Une reprise des cours à temps plein espérée dès lundi -

Ce qu'espèrent désormais Daniel Amouny et les parents d'élèves, c'est que d'ici lundi "une réponse soit apportée, peu importe les résultats des tests". "Il faut que les enfants aient une scolarité normale sur toute la journée."

La FCPE ayant d'ailleurs fait des propositions à l'inspecteur d'académie pour faciliter les choses, notamment la répartition des élèves dans d'autres classes et la mise en place de navettes pour transporter les élèves.

De plus, la FCPE demande à l'inspecteur que soit faite une proposition pour que les enfants puissent rattraper les heures perdues.

L'inspecteur d'académie qui a confirmé à Imaz Press travailler sur un plan pour lundi. "On travaille avec la mairie pour que, quoiqu'il arrive, on ait un plan pour que les élèves reprennent en temps complet."

"On trouvera une solution pour que tout le monde soit scolarisé jusqu'à la fin de l'année car l'on sait les contraintes matérielles et organisationnelles des parents."

"On espère pouvoir refaire un point en fin de semaine et l'on met tout en œuvre pour pouvoir communiquer avec les parents d'élèves", souligne Franck Masse.

