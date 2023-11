Saint-Denis : un rassemblement contre l’antisémitisme sur la place des Droits de l'Homme

A l'appel d'un collectif de citoyens, une manifestation contre l’antisémitisme et pour la République a lieu ce dimanche matin 19 novembre 2023 sur la place des Droits de l'Homme à Saint-Denis. "L'antisémitisme est un signal d'alarme car il ne vient jamais seul. Il chemine avec le racisme, le sexisme et l'homophobie" souligne le collectif. Son appel au rassemblement vient après les manifestations contre l'antisémitisme qui ont eu lieu dans l'Hexagone ce dimanche 12 novembre (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"Dans notre pays, la recrudescence de l’antisémitisme ne doit pas nous laisser indifférents. Nous ne pouvons laisser nos compatriotes être menacés. Nous ne pouvons laisser nos compatriotes seuls" estime le collectif.

Il rappelle qu'"entre le 7 octobre et le 15 novembre 2023, 1.500 actes antisémites ont été recensés en France, soit plus de 37actes par jour recensés ! Derrière ces chiffres, ce sont autant de menaces, d’injures, d’agressions sur nos concitoyens du fait de leur religion, de leur patronyme ou de leur origine. C’est parce que nos compatriotes sont juifs, ou supposés être juifs, qu’ils sont attaqués" note le collectif.

"L’augmentation inquiétante des actes antisémites a eu lieu à la suite d’un pogrom d’une violence sadique et brutale, assassinant 1 400 personnes en Israël, et enlevant sans discernement hommes, femmes, enfants, vieillards, dont une quarantaine de Français" souligne le collectif.

"Il est insupportable que la compassion et la sympathie pour les Palestiniens soient confondues avec la haine du juif. Les violences du conflit israélo-palestinien n’ont pas à être importées en France. Aucun Français n’a à être inquiété pour sa sécurité, quelle que soit sa religion" dit le collectif

"Les opinions ont droit de cité, à la condition de respecter la loi commune et les valeurs de la République. À ce titre, l’interdiction de l’apologie du meurtre, du terrorisme et du négationnisme doit être appliquée avec la plus grande rigueur" termine le collectif.

Pour rappel, un rassemblement en faveur de la Palestine a eu lieu ce dimanche 12 novembre à Saint-Denis à le'appel du le collectif de l'association Réunion Palestine. Une manifestation avait déjà été initiée par ce même collectif le dimanche 29 octobre, rassemblant des centaines de personnes place des Cheminots au Port

