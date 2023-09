Sénatoriales : quatre sièges à pouvoir et huit listes en lice

Ce dimanche 24 septembre 2024, les grands électeurs de La Réunion, les élu.e.s en l'occurrence sont appelés aux urnes. Il s'agit d'élire les quatre sénatrices - sénateurs qui siègeront au palais du Luxembourg au cours des six prochaines années. Huit listes sont en lice pour quatre sièges à pourvoir. Les opérations de vote ont lieu à la préfecture. Elles commenceront à 8h30. Les résultats définitifs devraient être connus vers 17h30. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Pour les sénatoriales, seuls peuvent voter les sénateurs sortants, les députés de la circonscription, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux et des délégués des conseils municipaux.

Le bureau de vote est présidé par le président du tribunal de grande instance (TGI) de Saint-Denis, assisté de deux magistrats du TGI et de deux conseillers départementaux.

Le préfet arrête la liste des électeurs au plus tard la veille du scrutin et répartit les électeurs, par ordre alphabétique, en sections de vote.

Immédiatement après le dépouillement et la vérification des résultat, le président du bureau de vote proclame les candidats élus. La proclamation a lieu ur le perron de l’hôtel de la préfecture.

Contrairement aux autres scrutins, le vote aux élections sénatoriales est obligatoire. Si un grand électeur ne peut voter pour un motif légitime, il est remplacé par un autre grand électeur. Si la non-participation au scrutin n'est pas justifiée, le grand électeur encourt une peine d'amende de 100 euros.

- Une élection pas comme les autres -

Les sénateurs sont au nombre de 348. Tous les sièges ne sont pas en lice ce dimanche.

En effet, le Sénat est renouvelé par moitié tous les trois ans. Ce mode de renouvellement est un "gage de continuité qui fait du Sénat une assemblée permanente, garante de la stabilité des institutions", note l'Etat.

Cette année le renouvellement concerne donc 170 élu.e.s, 61 sénatrices et 109 sénateurs. Les quatre élu.e.s de La Réunion sont renouvelabes.

136 sénateurs sernt élus à la représentation proportionnelle dans 27 circonscriptions, soit 80%. 34 sénateurs serohnt élus au scrutin majoritaire dans 18 circonscriptions, soit 20%.

Parmi les élu.e.s, six sénateurs représententeront les Français établis hors de France.

- Quel est le rôle du Sénat ? -

Aux termes de l'article 24 de la Constitution, le Sénat est le représentant des collectivités de la France hexagonale et d'outre-mer, et des Français établis hors de France

Le Président du Sénat assure l'organisation et la direction des débats. Il est chargé de représenter le Sénat auprès de tous les organismes officiels. C'est lui qui assure l'intérim lorsque le Président de la République n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions.

Cela ne s'est produit qu'une seule fois dans l'histoire de la 5ème Répblique. A la suite du décès en avril 1974 de Georges Pompidou, alors Présdient de la République, Alain Poher président du sénat, avait assère l'intérim à la présidence jusqu'à l'élection de Valéry Giscard d'Estaing

Investi d'un mandat parlementaire, le sénateur participe à l'exercice de la souveraineté nationale. Il vote la loi et contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques (article 24 de la Constitution). À cet effet, il jouit, comme le député, d'un statut protecteur. Telle est la fonction, notamment, de l'immunité parlementaire et de l'indemnité parlementaire, qui trouvent leur fondement dans la Constitution elle-même (articles 25 et 26 de la Constitution).

La première semaine sera consacrée à la répartition des autres postes : vice-présidents, questeurs, secrétaires et commissions.

Puis les choses sérieuses pourront commencer, avec l'examen des budgets de l'État et de la Sécurité sociale au retour des vacances de la Toussaint, et peut-être le projet de loi sur l'immigration maintes fois reporté depuis un an.

- Huit listes pour quatre fauteuils -

Au total il y huit a huit listes. Chaque liste comporte six candidats pour quatre sièges à pourvoir.

• Viviane Malet sénatrice pour la droite et le centre

Viviane Malet a officialisé sa candidature pour un second mandat. Elle veut derrière elle une liste d’union de la droite et du centre baptisée "La Réunion, Terre de France et d'Europe". Une liste où se retrouvent Stéphane Fouassin, maire de Salazie, Nassimah Dindar, sénatrice, Bruno Domen, maire de Saint-Leu, Vanessa Courtois élue à Saint-Philippe et et Cyrille Melchior, président du Département.

• La première est celle d'Audrey Bélim, à la tête d'une liste d'union de la gauche.

Une liste d’Union qui voit différents partis (Banian, Ansanm, EELV, PCR) rejoindre la formation politique du Parti socialiste.

Sur la liste présentée par la liste d'union "Défendre l'avenir de La Réunion au Sénat" : Audrey Bélim, Jean-Louis Vital, Annie Hoarau, Armand Mouniata, Geneviève Payet et Marcel Pony.

Derrière Audrey Belim se trouvent également cinq maires : Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, Patrice Selly, maire de Saint-Benoît, Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne, Olivier Hoarau, maire du Port, et Jacques Técher, maire de Cilaos.

• Une liste indépendante pour Peter Von Theobald

Sur cette liste indépendante "Santé Environnementale, Médicale et Sociétale" (SEMS), on retrouve Reine-Josie Desprairies, Vincent Dijoux, Marjorie Ivoule, Stéphane Frémont et Gabrielle Fontaine.

• "Le meilleur pour La Réunion" avec Florence Chane-Tune

Dans la liste "Le meilleur pour La Réunion", on retrouve : Jeannot Lebon, Isaline Tronc, Frédéric-Laurent Azor, Sylvie-Marie Agathe et Olivier Dugain.

• Jean-Jacques Morel pour une liste alternative à droite, "Réunion département français"

Dans la liste de l'avocat de Saint-Denis, on retrouve : Marie-Yveline Fain, Johnny Payet, Dominique Ferrère, Jack Gauthier et Ketty Gamaleya.

• Michel Vergoz pour la majorité présidentielle

Michel Vergoz a présenté la liste de la majorité présidentielle aux prochaines élections sénatoriales à La Réunion. Le président du mouvement politique "Trait d’Union" et maire de Sainte-Rose se relance dans la bataille des sénatoriales.

Une liste qui rassemblera derrière lui une majorité d’ancien de l’équipe dont Henri Chane Tef, Michel Lagourgue ou encore Valérie Auber, Colette Caderby et Marie-Hélène Naud-Carpanin.

• Évelyne Corbière conduira la liste "La gauche pour les Réunionnais"

Ce vendredi 8 septembre 2023, c'est à l'hôtel Austral de Saint-Denis que le Mouvement Pour La Réunion (PLR) a présenté sa liste pour les prochaines élections sénatoriales. C'est Évelyne Corbière qui conduira la liste.

Dans la liste conduite par Évelyne Corbière, sont présents Laurent Papaya, Dominique Turpin, Harry Morel, Nila Radakichenin et Fabrice Hoarau. Une liste où plusieurs groupes politiques sont représentés.

• Mario Lechat

Dans la liste, "La Réunion, terre d'ambition", se trouvent aux côtés de Mario Lechat, tête de liste : Patricia Hoarau, Lilian Angama, Kelly Jean-Baptiste, Richard Nirlo et Marie Marimoutou.

Retrouvez l'ensemble des listes ici.

Une fois les résultats connus, les nouveaux sénateurs entreront en fonction le 2 octobre. La première semaine sera consacrée à la répartition des postes: président, vice-présidents, questeurs, secrétaires et commissions.

Les choses sérieuses pourront alors commencer, avec l'examen des budgets de l'Etat et de la Sécurité sociale au retour des vacances de la Toussaint, et peut-être le projet de loi sur l'immigration maintes fois reporté depuis un an.

