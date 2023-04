A quoi servent sénatrices et sénateurs (à part voter pour la réforme des retraites)

C’est loin des regards que les élections sénatoriales se préparent à La Réunion. Prévu pour septembre, le vote n’intéresse finalement que peu de personnes en dehors du microcosme politique réunionnais. Et pour cause : beaucoup ignorent le rôle même des sénateurs et sénatrices. Rien de surprenant, quand on observe le bilan de nos élus péi, lesquels ont tous voté en faveur de l'allongement de l'âge de départ à retraite

Si les élections à suffrage universel peinent à mobiliser, l’intérêt pour celles à suffrage indirect est presque inexistant. Pourtant, dans les coulisses, c’est la course aux tractations.



Le Sénat est pourtant l’un des piliers de la République. Le vote des sénateurs sur les textes de loi reste important, bien que ces derniers n’aient pas le dernier mot sur les différents votes. Le président du Sénat garde aussi un rôle primordial pour le cas où il arriverait malheur à Emmanuel Macron – ce qu’on ne lui souhaite évidemment pas : c’est en effet ce dernier qui prendrait le rôle de Président par intérim, comme Alain Poher l’a fait en 1974 à la mort de Georges Pompidou.



Mais au-delà de ça, à quoi servent vraiment ces élections ? Le désintérêt de la population est immense, et beaucoup se sont intéressés au travail des sénateurs seulement récemment, avec le vote de la réforme des retraites. Tous nos sénateurs péi ont voté pour cette réforme, et ce malgré l’opposition de la population et la situation particulièrement difficile de La Réunion.



Un vote qui n’a pas manqué de faire réagir sur place, chose assez rare. Il faut dire que quand on vote pour la prolongation du temps de travail et pour la fin des régimes spéciaux sauf le sien, il y a de quoi énerver la population. L’occasion pour certains de (re)découvrir nos sénateurs, qui pour la plupart, ne font pas grand-chose...



Cela étant dit, intérêt ou pas de la population, les élections vont avoir lieu, et elles vont se partager entre ceux qui sont pour et contre Macron. Car ici ce sont les frands électeurs qui votent, et ces derniers doivent garder en tête l’opinion publique concernant les personnes qu’ils décideront de soutenir, s’ils souhaitent protéger leur propre mandat. Car en imaginant qu’ils appellent à voter pour les sortants, et donc voter pour des élus qui ont soutenu Emmanuel Macron, ils prennent le risque de s’aligner avec le Président, qui reste largement impopulaire dans l’île.



Quelle incidence alors pour les prochaines élections qui seront soumises au suffrage universel ? Quel impact sur les prochains votes ? Ces questions se posent certainement du côté des Grands électeurs. Car on sait parfaitement que pour certains, ce n’est pas l’intérêt commun qui primer, mais uniquement leur avenir politique personnel.

