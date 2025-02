Trophées des Français de l’étranger : le Réunionnais Jérôme Leperlier parmi les finalistes

Le Prix du public 2025 des Trophées des Français de l’étranger met à l’honneur huit finalistes aux "parcours remarquables". Parmi eux, Jérôme Leperlier, artiste et professeur installé en Espagne, mise sur l’innovation pédagogique à travers un projet mêlant enseignement du français, breakdance et rap (Photo : Jérôme Leperlier)

Originaire de La Réunion, Jérôme Leperlier a quitté l'île en 2011 pour s’installer à Madrid avec l’ambition de transmettre la langue et la culture française.

Pendant dix ans, il enseigne le français langue étrangère dans des établissements scolaires, des entreprises et des académies. En 2017, une opportunité lui permet d’élargir son champ d’action : il commence à enseigner le breakdance à l’Institut français de Madrid.

De cette expérience naît un projet inédit : associer l’apprentissage du français aux cultures urbaines à travers le programme "Faire un break ? Non ! Faire du break et du rap !".

L’objectif est de capter l’attention des élèves en intégrant la danse et la musique à la pédagogie linguistique. Ce projet, adopté par plusieurs établissements scolaires et institutions culturelles en Espagne et en Europe, a permis de toucher plus de 1 500 élèves.

- Un impact reconnu en Europe -

Au fil des années, Jérôme Leperlier a présenté son approche dans divers pays européens, notamment au Danemark et en Hongrie, où son initiative a été saluée par des institutions comme l’Institut français et l’université d’Aarhus.

Il intervient également auprès d’enseignants pour partager ses méthodes d’apprentissage innovantes.

Le vote, ouvert jusqu’au 17 février, permettra de départager les finalistes de cette 13e édition des Trophées des Français de l’étranger.

