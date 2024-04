Un fossile gigantesque, un piano sauvé des ordures, des chevaux en cavale, un ourson en danger

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 22 avril au vendredi 26 avril le voici : Un père et sa fille ont découvert les restes fossilisés d’une gigantesque créature sur une plage du sud-ouest de l’Angleterre. Pressés à l'idée de se séparer d'un piano de famille... ils ont faillit jeter un instrument à plus de 20.000 euros. À Londres, plusieurs chevaux de l'armée ont décidé de se faire la malle. Aux États-Unis, un groupe de touristes a été surpris en train d’arracher un ourson d’un arbre pour prendre des photos.

- Angleterre : un père et sa fille découvrent le fossile du plus grand reptile marin jamais observé

En mai 2020, un père et sa fille ont découvert les restes fossilisés d’une gigantesque créature sur une plage du sud-ouest de l’Angleterre. Cet animal vieux de plus de 200 millions d’années pourrait bien être le plus grand reptile marin l’histoire, selon une étude publiée mercredi 17 avril 2024.

D'après une étude publiée mercredi 17 avril dans la revue scientifique Plos One, l'os proviendrait d’un ichtyosaure préhistorique vieux de 202 millions d'années.

Selon les estimations des experts, cette créature aurait dépassé les 25 mètres de longueur, ce qui en ferait le plus grand reptile marin jamais répertorié. L'espèce a été baptisée "Ichthyotitan severnensis" ("lézard-poisson géant de la Severn").

D’après nos confrères, Justin et Ruby ont été invités à rejoindre l’équipe de recherche pour étudier et décrire le fossile, une opportunité rare pour des amateurs. C’est cette collaboration qui a conduit à la publication de leurs travaux dans la revue Plos One, marquant ainsi l’entrée de la jeune Ruby dans le monde de la recherche scientifique.

- Ils ont failli jeter aux encombrants, un piano qui vaut 25.000 euros

Une famille de Rouen avait décidé de se séparer d’un piano, quitte à le laisser aux encombrants. Mais elle s’est aperçue au dernier moment que celui-ci avait appartenu au compositeur Isaac Strauss et vaut quelques dizaines de milliers d’euros.

C’est un piano comme il en existe des milliers en France. C’est du moins ce que pensait cette famille de Rouen, décidé à faire don ce magnifique instrument "qui est chez ma grand-mère depuis toujours", comme l’explique Alain à France 3 Normandie.

Un commissaire-priseur estime alors ce piano en acajou à 800 euros. Il est placé en salle des ventes à quatre reprises, mais personne n’en veut.

Au bout de six mois, la famille le récupère et hésite à le mettre aux encombrants. Finalement, elle souhaite en faire un don à l’école de musique d’Yvetot.

Entre-temps, un oncle de la famille a décidé de faire expertiser l’instrument. C’est à ce moment-là qu’ils se rendent compte que le piano a appartenu à un certain Isaac Strauss, violoniste, chef d’orchestre, compositeur français du XIXᵉ siècle qui était notamment un proche de Gioachino Rossini.

Après cette découverte, la famille décide de le restaurer. Pratiquement remis à neuf depuis, "s’il faut lui donner un prix, ça serait entre 20 000 et 25 000 euros" a estimé Bérengère Romet, experte.

- Londres : des chevaux en cavale sèment la panique et font plusieurs blessés

Plusieurs chevaux en liberté ont été vus galopant à vive allure à travers le centre de Londres, ce mercredi 24 avril 2024 dans la matinée. L'armée a précisé qu'un "certain nombre" de ses chevaux s'étaient "échappés au cours d'un exercice de routine", et avaient "tous été récupérés". Au moins quatre personnes ont été blessées.

Des images partagées sur les réseaux sociaux par le média anglais ITV News montrent notamment deux animaux, l'un blanc et couvert de sang, et l'autre noir, portant tous les deux selles, brides et mors, courir sans cavalier le long d'une avenue.

"Un certain nombre de chevaux de l'armée se sont échappés au cours d'un exercice de routine ce matin", a confirmé un porte-parole de l'armée. "Tous les chevaux ont été récupérés et ramenés au camp. Un certain nombre de membres du personnel et de chevaux ont été blessés et reçoivent les soins médicaux appropriés", a-t-il ajouté.

La police de Londres a indiqué sur X avoir été avertie vers 8h40 (9h40 à Paris) que des animaux se trouvaient en liberté et en avoir attrapé et maitrisé deux sur une avenue du quartier de Limehouse, dans l'est de la ville.

Au total, des ambulances ont été envoyées à trois endroits différents et ont transporté quatre personnes à l'hôpital.

- États-Unis : ils arrachent des oursons d'un arbre pour prendre une photo avec

C’est une séquence qui a fait réagir. Aux États-Unis, un groupe de touristes a été surpris en train d’arracher un ourson d’un arbre pour prendre des photos. Lâché au sol, l’animal a tenté fuir en franchissant la clôture, en vain.

Deux témoins ont filmé cette scène, recommandant aux touristes de laisser l’ourson partir. Les jeunes femmes ont ensuite appelé la police et lui ont fourni la vidéo, diffusée par les médias américains.

Un membre de la commission de la faune de Caroline du Nord a également été appelé pour apporter son aide. "Nous avons retrouvé les personnes qui ont tiré l'ours de l'arbre et leur avons expliqué à quel point il était irresponsable et potentiellement mortel que cet ourson soit séparé de sa mère", a déclaré la biologiste Ashley Hobbs aux médias locaux.

L’animal a été accueilli temporairement dans un centre de réadaptation.

