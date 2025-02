Trafic de drogue : 9 interpellations et saisie de 224 kg de zamal d'une valeur marchande de 5 millions d'euros

La gendarmerie a démantelé un réseau de trafic de stupéfiants entre La Réunion et l’île Maurice. "Neuf individus ont été interpellé et 224 kg de zamal saisis" indiquent les gendarmes dans un communiqué publié ce mardi après-midi 11 février 2025. Les principaux suspects ont été placés en détention. Les enquêteurs estiment la valeur marchande des stupéfiants saisis à plus de 5 millions d’euros. Les interpellations et les investigations ont lieu dans le cadre d’une enquête ouverte depuis août 2024. Plusieurs armes et 7.000 euros en espèce ont également été confisquées (Photos : Gendarmerie de La Réunion)

"Le 16 décembre 2024, trois individus ont été interpellés sur l’embarcadère du port de Sainte-Marie alors qu’ils s’apprêtaient à prendre la mer avec 162 kg de zamal dissimulés dans la cale de leur embarcation". relatent les gendarmes

Deux armes ont également été découvertes lors de cette saisie. Ces arrestations font donc suite à une enquête ouverte en août 2024 par l’antenne anti-stupéfiants (A-OFAST) de Saint-Denis et la brigade de recherches de Saint-Benoît.

"Une première saisie de 62 kg de zamal avait alors été réalisée. Dans le cadre de l’information judiciaire menée par le tribunal de Saint-Denis, trois autres individus ont été entendus les 4 et 5 février 2025" détaille la gendarmerie.

Cette dernière phase de l’enquête a permis la saisie de 7.000 euros en espèces, plusieurs plants de zamal, une arme de poing et un véhicule.

"Au total, neuf personnes ont été interpellées, sept mises en examen et les principaux suspects placés en détention. Les enquêteurs estiment la valeur marchande des stupéfiants saisis à plus de 5 millions d’euros" exposent les gendarmes

Cette opération, menée en coordination avec plusieurs unités de gendarmerie, met "un terme à un trafic qui s’était structuré entre les deux îles depuis plusieurs mois", écrit la gendarmerie.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com